به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به حمله پهپادی به دو قایق صیادی در آب‌های استان هرمزگان، اظهار کرد: آبراه خلیج فارس عمدتاً مسیر تردد کشتی‌های باری، نفتکش‌ها و در برخی موارد شناورهای نظامی است، اما قایق‌های صیادی و تجاری ابزارهای معیشتی مردم عادی هستند که صرفاً برای تأمین نیازهای روزمره و صید ماهی تردد می‌کنند.

وی افزود: حتی در شرایط جنگی و بحرانی نیز عبور و مرور این شناورهای غیرنظامی به شکل بسیار محدود و تحت نظارت انجام می‌شود.

نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس با اشاره به آگاهی دشمن از ماهیت غیرنظامی این شناورها، تصریح کرد: دشمن به خوبی می‌داند این قایق‌ها هیچ‌گونه تجهیزات یا فعالیت نظامی ندارند و افرادی که در این لنج‌ها حضور دارند، مردم عادی و صیادانی هستند که برای امرار معاش خود فعالیت می‌کنند.

هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به افزایش تلفات در بنادر جنوبی، گفت: از ابتدای درگیری‌ها تاکنون تعداد زیادی از قایق‌ها و لنج‌های صیادی هدف حملات قرار گرفته‌اند و حمله اخیر نیز متأسفانه به شهادت و مجروح شدن تعدادی از صیادان و مفقود شدن برخی دیگر منجر شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ادامه داد: آمار تلفات در بنادر جنوبی به ویژه در مناطقی نظیر کلاهی و کوهستک در حال افزایش است.

وی با اشاره به حمله به اماکن غیرنظامی نیز بیان کرد: هدف دشمن از حمله به خانه‌های مسکونی، مدارس و قایق‌های صیادی، ایجاد رعب و وحشت، ترویج یأس و ناامیدی در میان مردم و تخریب آرامش اجتماعی است.

هاشمی نخل ابراهیمی بر پاسخ قاطع نیروهای نظامی کشور به این اقدامات تأکید کرد و گفت: با استناد به مصوبه مقابله با جنایات بین‌المللی این حملات جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع صراحتاً در زمره جنایات بین‌المللی قرار دارد و باید اقدامات قانونی گسترده‌ای از سوی وزارت امور خارجه و قوه قضائیه برای پیگیری این پرونده‌ها در مجامع بین‌المللی و دادگاه‌های کیفری انجام شود تا عاملان این جنایات پاسخگو باشند.