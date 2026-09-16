رادان: ۲۰۰ شب حضور مردم، نماد اقتدار ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی، حضور مستمر مردم در طول ۲۰۰ شب و روز در حمایت از رزمندگان جبهه حق را نمادی از استقامت و اقتدار ملی دانست و نوشت: حماسه تاریخی و بی نظیر «دویست شب و روز» حضورِ بی‌وقفه در میادین در حمایت از رزمندگان جبهه حق، برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان ملت بزرگ ایران ثبت نمود.

شما عزیزان با این حضورِ مداوم، «میدانِ نبرد با استکبار» را به صحنه اقتدار ملی تبدیل کرده و به جهانیان ثابت نمودید که این حضورِ بصیرانه، پشتوانه‌ای پولادین برای رزمندگان عرصه مقاومت و بازویی قدرتمند برای «دیپلماسی عزتمندانه» نظام در مجامع بین‌المللی است.

اینجانب ضمن عرض خدا قوت به یکایک شما مردم فهیم و عزتمند ایران اسلامی که مفهوم واقعی استقامت را معنا کردید، تأکید می‌کنم که خادمان شما در انتظامی کشور، با افتخار، تأمین امنیتِ این تجمعاتِ استکبارستیز را وظیفه الهی و انقلابی خود دانسته و هماره در کنار شما مدافعانِ جبهه حق، استوار ایستاده‌اند.