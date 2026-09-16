سازمان پزشکی قانونی زیر بار کمبود نیرو و فضای فیزیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه در مراسم بازدید رئیس مرکز نظارت و بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران، گفت: آنچه امروز در این مرکز مورد بازدید قرار گرفت، بخش کوچکی از خدمات گسترده و متنوع پزشکی قانونی است که در سراسر کشور به مردم و مراجعین عزیز ارائه می‌شود.

وی افزود: پزشکان و کارشناسان این سازمان در حوادث و بحران‌های مختلف در موضوع شناسایی و تعیین هویت پیکرها، با صحنه‌ها و وقایعی مواجه می‌شوند که شاید بسیاری از افراد تحمل دیدن و کار کردن در این شرایط را نداشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه یک پزشک قانونی چند برابر پزشک شاغل در دستگاه‌های مشابه ارائه خدمت می‌کند، تصریح کرد: با توجه به حجم گسترده کار و کمبود نیروی انسانی موجود، پزشکان و کارشناسان ما برای پاسخگویی سریع و به موقع به پرونده‌ها بیش از حد توان خود به ارائه خدمت مشغول هستند، به همین دلیل نمی‌توانیم برای ارزیابی همه دستگاه‌ها، نسخه واحدی تعریف کنیم.

مسجدی با انتقاد از پرداختی و احکام بازنشستگی پزشکان و همکاران سازمان ادامه داد: متأسفانه پزشک متخصص این سازمان با عالی‌ترین مدارج علمی و ارائه خدمت در سخت‌ترین شرایط ممکن، از حداقل دریافتی (۲۷ میلیون تومان) برخوردار است که این مبلغ پس از بازنشستگی کاهش قابل توجهی نیز پیدا می‌کند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: در سال جاری ۵۳۸ مجوز استخدامی به این سازمان اختصاص داده شد در حالیکه در آزمون برگزار شده، نیمی از این پست‌ها به ویژه در مشاغل تخصصی و فنی، بدون شرکت‌کننده باقی ماند و داوطلبی نداشت.

مسجدی با اشاره به مشکلات سازمان در حوزه نیروی انسانی متخصص به ویژه پزشک و همچنین کمبود فضای فیزیکی افزود: تعداد زیادی از مراکز پزشکی قانونی توسط پزشکان معاضدتی اداره می‌شوند و بیش از ۱۵۰ مرکز نیز استیجاری و امانی بوده و یا در مطب‌های شخصی به مردم خدمات ارائه می‌دهند؛ در حالیکه در چنین شرایطی سازمان پزشکی قانونی در ارزیابی‌ها، همسان با دیگر ارگان‌ها در نظر گرفته می‌شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور رفع موانع کاری دستگاه‌ها برای مقایسه عملکرد آنها با یکدیگر را ضرورتی غیرقابل اجنتاب توصیف کرد.

وی با تأکید بر اقدامات پزشکی قانونی در دو جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: پزشکی قانونی در بحران‌ها و حوادث از جمله دو جنگ تحمیلی با تمام توان و به صورت شبانه‌روزی به مردم ارائه خدمت کرد تا آنجا که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه، عملکرد آن موجب تزریق آرامش به جامعه و خانواده‌های معزز شهدا شد.

مسجدی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری و مساعدت دستگاه‌های ذی‌ربط، مشکلات این سازمان مرتفع شود تا همکاران در شرایطی مطلوب‌تری به مردم ارائه خدمت کنند.

پزشکی قانونی بازو و پشتیبان علمی دستگاه قضایی است

در ادامه این جلسه مهدی فروزش معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان با اشاره به اینکه پزشکی قانونی بازو و پشتیبان علمی دستگاه قضایی است، گفت: سالانه یک سوم پرونده‌های قضایی برای اظهار نظر کارشناسی به این سازمان ارجاع می‌شود که ۹۹ درصد این نظرات به طور مستقیم مبنای صدور رأی محاکم قضایی قرار می‌گیرد.

وی افزود: به طور متوسط سالانه بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در پزشکی قانونی مورد بررسی و اظهارنظر علمی قرار می‌گیرد که ۸۵ درصد آن مربوط به حوزه معاینات بالینی، پنج درصد تشریح و مابقی مربوط به بخش‌های کمیسیون و آزمایشگاه است.

فروزش با اشاره به مشکلات سازمان در رسیدگی به پرونده‌ها و اظهارنظرهای کارشناسی، افزود: متأسفانه سازمان با مشکلات و نارسایی‌های مزمنی در برخی زمینه‌ها مواجه است که اگر تلاش‌های شبانه روزی، تعهد و مسئولیت پذیری همکاران در ارائه خدمت به مردم نبود، قطعا نارضایتی از عملکرد این سازمان به بالاترین حد ممکن می‌رسید، اما بررسی بازخوردها و نتایج ارزیابی‌ها از عملکرد همکاران بیانگر کمترین میزان شکایت و نارضایتی از مجموعه پزشکی قانونی است.

معاون توسعه مدیریت سازمان با اشاره به اینکه نمایندگان سازمان اداری و استخدامی حاضر در این جلسه می‌توانند سفیران مظلومیت پزشکی قانونی باشند، اظهار امیدواری کرد: با انعکاس مشکلات این سازمان، تدابیر لازم برای ایجاد انگیزه در همکاران پزشکی قانونی که در سکوت و در سخت‌ترین شرایط کاری در حال ارائه خدمت به مردم هستند و برای تحقق عدالت تلاش می‌کنند، گامی برداشته شود.

در ادامه رمضان ورسه‌ای مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان پزشکی قانونی کشور نیز با اشاره به عملکرد سازمان در سامانه فؤاد، گفت: سامانه فؤاد این امکان را فراهم می‌کند که دستگاه‌ها توسط یک نهاد بیرونی مورد ارزیابی قرار بگیرند که این موضوع در بهبود فرایندها و رسیدگی به مشکلات مردم کمک می‌کند.

وی با اشاره به کسب رتبه برتر پزشکی قانونی در برخی موضوعات سامانه فؤاد اظهار داشت: پزشکی قانونی با چالش‌هایی در بحث کمبود نیروی انسانی و نوع و ماهیت کار این سازمان مواجه است، اما با تمام توان تلاش کرده در اجرایی شدن سامانه فؤاد و ثبت و رسیدگی به شکایات مردم به بهترین شکل ممکن عمل کند.

سختی کار، بالاتر از آنچه امروز در پزشکی قانونی دیدم، وجود ندارد

در ادامه جلسه محمد داودی رئیس مرکز نظارت و بازرسی سازمان اداری و استخدامی پس از بازدید از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران، گفت: آنچه امروز در این مرکز مشاهده کردم، نشان داد که در دنیا سختی کاری بالاتر از کار در پزشکی قانونی وجود ندارد.

وی افزود: امروز با بازدید از این مرکز سختی شرایط کاری را درک کردم؛ چرا که پیش از این، سختی کار تنها در گرما یا سرمای بیش از حد و یا کار در مناطق مرزی یا محروم خلاصه می‌شد.

داودی با تأکید بر اینکه بازدید از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی نقطه عطفی در سابقه مدیریتی من خواهد بود که هیچگاه فراموش نمی‌کنم، افزود: در حد توان و بضاعت برای بررسی و رسیدگی به مشکلات این سازمان که در سخت‌ترین شرایط کاری در حال ارائه خدمت به مردم است، تلاش می‌کنم.

به گفته وی سازمان پزشکی قانونی از اولین دستگاه‌ها در اجرا و عملیاتی شدن سامانه فؤاد بود که در اجرای مفاد آن نیز، بهترین عملکرد را داشته‌است.

گفتنی است در ادامه جلسه گزارشی از خروجی سامانه فؤاد در خصوص عملکرد سازمان پزشکی قانونی کشور نیز ارائه شد که بر اساس آن و مطابق با گزارش‌های مردمی ثبت شده در این سامانه، آمار حل شدگی موضوعات در پزشکی قانونی از سوی شهروندان، ۷۵ درصد اعلام شده است.

همچنین در این جلسه تأکید شد با توجه به حجم بسیار گسترده مأموریت‌های پزشکی قانونی، تخصصی و فنی بودن خدمات و نیز تفاوت ماهیت کاری آن با دیگر ارگان‌ها، SAL (توافقنامه سطح خدمات) خاص پزشکی قانونی از سوی این سازمان ارائه تا عملکرد آن در ارزیابی‌ها، مطابق سازمان‌های دیگر مورد بررسی قرار نگیرد.