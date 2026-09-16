پزشکیان: به زودی تصمیم قطعی گرفته شده در مورد کالابرگ اعلام خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه (۲۵ شهریور ۱۴۰۵) به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضای کابینه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، رئیسجمهور به تشریح دستاوردهای سفر اخیر خود به هند و شرکت در اجلاس روسای جمهور عضو بریکس و دیدارهای دوجانبه با روسای جمهور کشورهای شرکتکننده در این اجلاس پرداخت.
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم توجه ویژه وزرا به پیگیری تفاهمنامهها و برنامههای مشترک در این اجلاس گفت: وزرا و روسای کمیسیونهای مشترک با جدیت و صرف وقت کافی نسبت به پیگیری مذاکرات و تفاهمهای انجامشده اقدام نمایند، ظرفیتها و رغبت خوبی جهت همکاری با ایران در دنیا وجود دارد و ما باید از این ظرفیتها به نحو احسن بهرهمند شویم.
پزشکیان، با اشاره به دسیسههای دشمنان در قطع ارتباط ایران با دنیا گفت: علیرغم تلاشهای مذبوحانه دشمن و تهدیدها و تطمیعهای آنها، کشورهای مختلف به دنبال همکاری با ما هستند و ما باید بسترهای لازم برای تسریع در اجراییکردن این توافقات را فراهم سازیم.
شعار اصلی دولت این است که چرخ تولید نباید تعطیل شود
رئیسجمهور با قدردانی از همراهی مردم در کاهش مصرف انرژی تصریح کرد: شعار اصلی دولت این است که چرخ تولید نباید تعطیل شود و دولت باید در امر صرفهجویی و کاهش مصرف انرژی پیشقدم باشد و این امر باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
پزشکیان با تاکید بر اجرای طرح «یک روز در هفته بدون خودرو» گفت: ترغیب عموم مردم به پیادهروی، استفاده از حملونقل عمومی، استفاده از دوچرخه و موتور برقی، راهاندازی سرویس عمومی برای ادارات، تغییر ساعات کاری، ادغام ساختمانهای اداری، تعطیلی ساختمانهای بلااستفاده باید به یک حرکت عمومی و مشارکت اجتماعی فراگیر تبدیل شود.
رئیسجمهور، بهرهگیری از توان گروههای مردمنهاد، مساجد، ائمه جمعه، نهادهای فرهنگی و بسیج مردمی را در راستای فرهنگسازی کاهش مصرف انرژی ضروری دانست و تصریح کرد: باید از تمام ظرفیتهای موجود اجتماعی و فرهنگی استفاده کنیم تا بتوانیم توطئههای دشمن را خنثی و علاوه بر آن از اتلاف منابع انرژی جلوگیری کنیم.
پزشکیان صیانت از معیشت اقشار کمبرخوردار را از برنامههای دولت عنوان کرد و گفت: برای صیانت از معیشت اقشار کمبرخوردار در مورد کالابرگ هم تصمیم قطعی گرفته شده است و انشاءالله اعلام خواهد شد.
در این جلسه، وزرا و اعضای هیئت دولت ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات و برنامههای اجرایی دستگاههای متبوع، به طرح و بررسی مهمترین مسائل و موضوعات جاری کشور پرداختند.
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