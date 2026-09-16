درخواست تمدید مهلت اعزام داوطلبان آزمون دستیاری پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده، در نامه ای به رئیس سازمان وظیفه عمومی خواستار تمدید مهلت اعزام داوطلبان آزمون‌های علوم پزشکی تا اعلام نتایج نهایی و ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان شد.

وی با اشاره به مراجعات و گزارش‌های مکرر داوطلبان آزمون‌های علوم پزشکی، به‌ویژه آزمون‌های دستیاری پزشکی، دستیاری دندانپزشکی، دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد، اعلام کرد: تعویق زمان برگزاری این آزمون‌ها به دلیل شرایط حاکم ناشی از آغاز جنگ تحمیلی دوم و سوم، موجب شده است اعتبار معافیت تحصیلی مشمولان در تاریخ ۳۱ شهریورماه به پایان برسد.

رئیس‌ زاده با تأکید بر رویکرد حمایتی سازمان نظام پزشکی از داوطلبان آزمون‌های علوم پزشکی، از رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا درخواست کرد دستور لازم برای جلوگیری از سربازگیری از این گروه از داوطلبان و تضییع حقوق آموزشی آنان صادر شود.