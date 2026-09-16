فعالیت ۱۳۲ نیرو و ۲ بالگرد برای خدمت رسانی در رزمایش جانفدایان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، اعلام کرد: این سازمان برای تأمین سلامت شرکت‌کنندگان در رزمایش «جان‌فدای ایران» تدابیر امدادی ویژه‌ای در نظر گرفته است.

به گفته او، اورژانس استان تهران با ۲ فروند بالگرد، ۱۵ دستگاه آمبولانس، ۲۳ دستگاه موتورلانس، ۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲ دستگاه خودروی پشتیبانی، ۵ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات، یک دستگاه موبایل‌کلینیک و در مجموع ۱۳۲ نیروی کارشناس عملیاتی در این رزمایش حاضر خواهد بود.

تبریزی افزود: شرکت‌کنندگان در صورت نیاز می‌توانند به کارشناسان اورژانس مستقر در مسیر مراسم مراجعه کنند یا با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.