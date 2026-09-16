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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

فعالیت ۱۳۲ نیرو و ۲ بالگرد برای خدمت رسانی در رزمایش جانفدایان ایران

فعالیت ۱۳۲ نیرو و ۲ بالگرد برای خدمت رسانی در رزمایش جانفدایان ایران

سخنگوی اورژانس استان تهران می‌گوید این سازمان برای پوشش امدادی رزمایش «جان‌فدای ایران» با ۲ بالگرد، ۱۵ آمبولانس، ۲۳ موتورلانس، ۴ اتوبوس آمبولانس و ۱۳۲ نیروی کارشناس عملیاتی مستقر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، اعلام کرد: این سازمان برای تأمین سلامت شرکت‌کنندگان در رزمایش «جان‌فدای ایران» تدابیر امدادی ویژه‌ای در نظر گرفته است.

به گفته او، اورژانس استان تهران با ۲ فروند بالگرد، ۱۵ دستگاه آمبولانس، ۲۳ دستگاه موتورلانس، ۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲ دستگاه خودروی پشتیبانی، ۵ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات، یک دستگاه موبایل‌کلینیک و در مجموع ۱۳۲ نیروی کارشناس عملیاتی در این رزمایش حاضر خواهد بود.

تبریزی افزود: شرکت‌کنندگان در صورت نیاز می‌توانند به کارشناسان اورژانس مستقر در مسیر مراسم مراجعه کنند یا با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.

کد مطلب 6949158

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    نظرات

    • تیما IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
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      پاسخ
      دم همتون گرم زنده باد بر شما دلاوران،کاش بهمراه زدن کشورهای عربی اسرائیل که مقصد اصلی است رو هدف قرار میدادیم

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