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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

تمهیدات اورژانس تهران در رزمایش جان فدای ایران

تمهیدات اورژانس تهران در رزمایش جان فدای ایران

اورژانس استان تهران، در مراسم رزمایش ۳۱۳ هزار جان فدای ایران، آماده خدمت رسانی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ساعت ۶ بامداد جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، اورژانس استان تهران به منظور تأمین سلامت شرکت‌کنندگان در رزمایش باشکوه «جان فدای ایران»، با ۲ فروند بالگرد، ۱۵ دستگاه آمبولانس، ۲۳ دستگاه موتورلانس، ۴دستگاه اتوبوس‌ آمبولانس، دو دستگاه خودروی پشتیبانی و ۵ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات، یک دستگاه موبایل کلینیک‌ و در مجموع با بیش از ۱۵۰ نفر نیروی کارشناس عملیاتی آماده خدمت‌رسانی خواهد بود.

شرکت‌کنندگان در صورت نیاز می‌توانند به کارشناسان اورژانس مستقر در مسیر رزمایش مراجعه کرده یا با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.

کد مطلب 6949174
محدثه رمضانعلی

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