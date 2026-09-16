به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز عملیات اجرایی هنرستان تخصصی کشاورزی قم ظهر چهارشنبه با حضور گل‌محمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اکبر بهنام‌جو استاندار قم، محمدرضا چهرگانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی و جمعی از مدیران و مسئولان استان برگزار شد.



این هنرستان با هدف تقویت آموزش‌های مهارتی و تخصصی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش کشاورزی احداث می‌شود و پس از تکمیل و بهره‌برداری، امکان پذیرش ۳۰۰ هنرجو را خواهد داشت.



غلامرضا گل‌محمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم با اشاره به نقش آموزش‌های تخصصی در آینده کشاورزی گفت: اگر کشاورزان آینده به‌درستی و به‌صورت تخصصی تربیت شوند، آینده کشاورزی کشور تضمین خواهد شد.



وی راه‌اندازی هنرستان تخصصی کشاورزی را یکی از نیازهای استان قم دانست و افزود: توسعه آموزش‌های تخصصی و مهارتی در این حوزه می‌تواند زمینه تربیت نسل جدید کشاورزان و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخش کشاورزی را فراهم کند.



برای احداث هنرستان تخصصی کشاورزی قم زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع در نظر گرفته شده است که از این میزان، سه هزار مترمربع به فضای زیربنایی مجموعه اختصاص خواهد یافت.



بر اساس طراحی انجام‌شده، این مجموعه آموزشی دارای ۱۴ کلاس درس خواهد بود و چهار آزمایشگاه نیز برای فعالیت‌های آموزشی و تخصصی آن پیش‌بینی شده است.



پنج کارگاه تخصصی نیز در طرح احداث هنرستان پیش‌بینی شده تا آموزش‌های مهارتی مرتبط با بخش کشاورزی در کنار آموزش‌های نظری دنبال شود.



این طرح با پیش‌بینی سه هزار مترمربع زیربنا و مجموعه‌ای از فضاهای آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی، برای توسعه آموزش‌های مهارتی در حوزه کشاورزی استان قم اجرا خواهد شد.



ظرفیت نهایی هنرستان تخصصی کشاورزی قم ۳۰۰ هنرجو اعلام شده است و آموزش در این مجموعه با تمرکز بر نیازهای تخصصی و مهارتی بخش کشاورزی دنبال خواهد شد.

