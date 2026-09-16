تعمیق ساختارهای «مراکز معارف اسلام ناب» در نخستین جلسه هیئت امنا

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه هیئت امنای مراکز «حوزه معارف اسلام ناب» روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، با هدف برنامه‌ریزی برای جهت‌گیری مبانی و رویکرد مراکز معارف اسلام ناب سراسر کشور برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از علمای برجسته ارشد فرهنگی کشور برگزار شد، ابعاد مختلف علمی، آموزشی، راهبردی و اجراییِ تأسیس مراکز معارف اسلام ناب مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

اعضای هیئت امنا در این جلسه ضمن بررسی ضرورت‌های فکری معرفتی و نیازهای معرفتی جبهه فرهنگی انقلاب و نسل جوان، بر اهمیت ایجاد ساختاری نظام‌مند برای تعمیق مبانی فکری و معرفتی تأکید کردند.

شایان ذکر است در این نشست، حجج اسلام عابدینی، یزدان‌پناه، خسروپناه، محمدیان، قمی، حریزاوی، عزت‌زمانی و قانع حضور داشتند.