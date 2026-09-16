بیمه ۳ هزار راننده تاکسی تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حق لطفی در پنجمین مجمع عمومی اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل‌ و نقل شهرداری‌های کشور افزود: طی سال‌های متوالی تعدادی از رانندگان تاکسی یا بازنشسته شدند یا از مدار این شغل خارج شدند که قاعدتا این افرادی که از مجموعه خارج شدند باید با افراد دیگری در صورت داشتن ضوابط بیمه‌ای جایگزین شوند.

وی ادامه داد: این اقدام به صورت متمرکز در اتحادیه انجام می‌شود و به همه استان‌ها نامه ارسال کردیم و اطلاعات گرفتیم، بر این اساس افرادی که باید حذف می شدند را بر اساس اظهارات استان و شهرستان‌ها حذف و افراد جدید را معرفی کردیم.

مدیر عامل اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور خاطرنشان کرد: ما اسامی را به بیمه داده‌ایم و پس از آماده شدن و تکمیل مدارک آنها، تا پایان سال ۲ تا ۳ هزار نفر از رانندگان تاکسی فعال در سراسر کشور بیمه می‌شوند که ۵۰ درصد حق بیمه پایه را دولت و ۵۰ درصد را نیز خود راننده پرداخت می کند.

نسخه جدید سامانه معاینه فنی خودرو در راه است

حق لطفی درباره آخرین وضعیت سامانه معاینه فنی اظهار کرد: معاینه فنی در بستر سیمفا است ( پلتفرم آنلاین جامع که کارهای مربوط به معاینه فنی خودرو را پوشش می‌دهد) و ما در حال نگارش نسخه جدید این سامانه هستیم.

وی افزود: البته نسخه ای تهیه شده بود و در حال حاضر فعال است اما نسخه سوم آنرا نوشته ایم و اصلاحات آن در حال انجام است.

حق‌لطفی درباره ویژگی‌های نسخه جدید سامانه معاینه فنی، گفت: ویژگی‌های پایه آن مانند پایه نسخه قبلی است اما یک سری ایرادات داشت، در واقع طبق شرایط روز نسخه ها به اصلاحاتی نیاز داشتند که به روزتر شوند تا امکانات اتصال آنها به همدیگر و به پلیس آسان تر شود.

مدیر عامل اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور خاطرنشان کرد: البته هزینه معاینه فنی با نسخه جدید نسبت به نسخه قبلی تفاوت زیادی نکرده است.

حق لطفی با اشاره به روند راه‌اندازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای تجمیع سامانه‌ها، اظهار کرد: در کنار این موضوع تجهیزات سخت افزاری آن خریداری شده و امیدواریم که با فراهم شدن زیر ساخت های آن و تجمیع سامانه ها تا پایان امسال این موضوع جمع بندی و عملیاتی شود.

مدیر امور اجرایی معاینه فنی و عوارض خودرویی کشور افزود: با تجمیع داده ها و هم افزایی و بارگذاری اطلاعات در نهایت می‌توانیم برآوردی از وضعیت آلودگی هوا، معاینه فنی ارتباط آن با آلودگی هوا و موضوعات مرتبط، تصادفات درون شهری و تحلیل آن و ارتباط همه موارد داشته باشیم و سامانه‌های حوزه حمل و نقل درون شهری تجمیع شوند.

پنجمین مجمع عمومی اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور اکنون درحال برگزاری است.