خسرو پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور فعالان بخش خصوصی در نمایشگاه‌های بین‌المللی، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های منطقه، توسعه بازارهای صادراتی و تقویت همکاری‌های تجاری با کشورهای دوست است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه صنایع غذایی می‌تواند زمینه‌ساز معرفی محصولات آبادان، شناسایی فرصت‌های جدید تجاری و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منطقه با بازارهای بین‌المللی باشد.

فرماندار آبادان ادامه داد: نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی و بخش کشاورزی در مسکو و نمایشگاه بین‌المللی شیلات و آبزی‌پروری در سن‌پترزبورگ روسیه یک فرصت ویژه تلقی می‌شود و هیئت تجاری آبادان به ویژه فعالان در حوزه صنایع غذایی در این رویداد مهم جهانی حضور یافتند.

پیرهادی توضیح داد: اعضای این هیئت در جریان حضور در نمایشگاه، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صادراتی آبادان را معرفی کرده و زمینه‌های جدید همکاری با تجار و فعالان اقتصادی روسیه و توسعه صادرات محصولات منطقه را بررسی خواهند کرد.

وی ادامه داد: از نقاط مختلف کشور مسئولان دولتی اعم از رئیس سازمان شیلات کشور، رئیس سازمان دامپزشکی، چند تن از استانداران، فرمانداران و مدیران کل نیز با هدف توسعه بازارهای صادراتی حضور یافتند و در جلسه‌ای که هیئت‌های تجاری کشور با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران داشتند ظرفیت‌ها و موانع بررسی شد.

فرماندار ویژه آبادان بر ضرورت حمایت از حضور بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت: توسعه صادرات و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای هدف، از مسیر تقویت حضور تجار و تولیدکنندگان در رویدادهای تجاری و نمایشگاهی دنبال می‌شود.