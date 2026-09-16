روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران اعلام کرد: ستون دود مشاهده‌شده در محدوده اطراف شهر دماوند مربوط به عملیات امحای کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده دشمن در جریان جنگ ۴۰ روزه است.

بر اساس این گزارش، عملیات امحای این مهمات در یکی از سایت‌های نظامی حومه شهر دماوند توسط کارشناسان و مأموران مربوطه و تحت کنترل در حال انجام است.

روابط عمومی سپاه استان تهران تأکید کرد که این عملیات هیچ خطری برای شهروندان ایجاد نمی‌کند و در چارچوب اقدامات ایمنی و حفاظتی در حال انجام است.

از شهروندان درخواست شده ضمن حفظ آرامش، از توجه و بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده درباره علت مشاهده ستون دود خودداری کنند.