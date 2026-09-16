تصادف ۲ خودرو در اتوبان گرمسار به قم ۹ مصدوم برجا گذاشت

مجید خطیبی، در گفتگو باخبرنگار مهر، اظهار کرد: این حادثه در محدوده اتوبان گرمسار به قم و در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری امامزاده عبدالله رخ داد.
وی افزود: پس از اعلام حادثه و احتمال محبوس شدن سرنشینان، تیم امداد و نجات جمعیت هلالاحمر به محل اعزام شد و اقدامات لازم برای ایمنسازی صحنه و بررسی وضعیت سرنشینان خودروها انجام گرفت.
رئیس جمعیت هلالاحمر ورامین ادامه داد: در مجموع ۹ نفر در این حادثه مصدوم شدند و اقدامات لازم برای رسیدگی به وضعیت مصدومان و انتقال آنان توسط عوامل امدادی و اورژانس انجام شد.
خطیبی با اشاره به اهمیت رعایت قوانین و مقررات رانندگی در محورهای مواصلاتی گفت: علت وقوع این حادثه از سوی عوامل مربوطه در دست بررسی است.
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