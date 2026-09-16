ضرورت تدوین برنامه راهبردی سلامت بین ایران و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدحسین آیتی، دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاریهای بینالملل وزارت بهداشت، با حیدر نصار، رایزن فرهنگی و دانشگاهی سفارت جمهوری عراق در تهران، راهکارهای گسترش تعاملات علمی و دانشگاهی، مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
آیتی در این نشست با تأکید بر عمق روابط دوستانه و راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، اظهار داشت: با توجه به اشتراکات فراوان دو کشور، تدوین یک برنامه راهبردی جامع در حوزه سلامت ضروری است تا بتوانیم تمامی موضوعات و سرفصلهای سلامت را به صورت جزئی و هدفمند پیگیری کنیم؛ بیشک اجرای این نقشه راه، منافع مشترک هر دو ملت را تأمین خواهد کرد.
وی به حضور چشمگیر دانشجویان عراقی در دانشگاههای علوم پزشکی کشورمان اشاره کرد و افزود: ضروری است با برنامهریزی دقیق، استانداردهای پذیرش دانشجو و نظارت کیفی بر فرآیند آموزش آنان در دوران تحصیل ارتقا یابد تا شاهد خروجیهای علمی درخشانتری باشیم.
رایزن فرهنگی سفارت عراق نیز ضمن قدردانی از وزارت بهداشت کشورمان برای میزبانی از تعداد قابلتوجهی از دانشجویان عراقی، تصریح کرد: وزارت آموزش عالی عراق، دانشگاههای علوم پزشکی متعددی را در ایران تأیید کرده است و با توجه به پیوندهای عمیق فرهنگی، اشتیاق بالایی میان دانشجویان عراقی برای ادامه تحصیل در ایران وجود دارد. بر همین اساس، امیدواریم با همکاری یکدیگر، تمامی موانع و چالشهای اداری و اجرایی پیشروی این دانشجویان را برطرف کنیم.
وی با اشاره به برگزاری رویداد «هفته علم» در دو کشور، خواستار حضور فعالتر رؤسا و مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی کشورمان در این رویداد شد.
رایزن فرهنگی سفارت عراق، همچنین به طور رسمی از وزارت بهداشت برای شرکت در نمایشگاه بینالمللی «آموزش مدرن برای آینده دنیا» که قرار است ۶ و ۷ آبان ۱۴۰۵ برگزار شود، دعوت بهعمل آورد.
حمید اکبری، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت نیز در این دیدار با اشاره به رویکردهای نوین این معاونت بیان داشت: معاونت آموزشی، در راستای نظاممند کردن تحصیل دانشجویان بینالملل و با همکاری اداره کل همکاریهای بینالملل، تلاش دارد قوانین شفافتری تدوین کند و نظارت دقیقتری بر فرآیند پذیرش و تحصیل این دانشجویان اعمال کند. تشکیل «کمیسیون ملی اعتباربخشی بینالملل» نیز از جمله این اقدامات است.
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