۲۴۰ پیشکسوت و قهرمان ورزش قزوین تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین آیین تجلیل از پیشکسوتان، قهرمانان، مربیان و داوران فراملی ورزش شهر قزوین عصر چهارشنبه در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.

این مراسم به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین و با همکاری شورای اسلامی شهر قزوین و با هدف پاسداشت جایگاه پیشکسوتان و قدردانی از قهرمانان و افتخارآفرینان ورزش این شهر برگزار شد.

در این آیین از ۱۳۵ پیشکسوت و ۱۰۵ قهرمان ورزشی مدال‌آور تجلیل شد و جمعی از چهره‌های اثرگذار ورزش قزوین که طی سال‌های گذشته در عرصه‌های قهرمانی، مربیگری، داوری و توسعه ورزش فعالیت داشته‌اند نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

آیت‌الله مظفری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، سیدمحمد علمی سرپرست شهرداری قزوین، عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، طاهرخانی فرماندار قزوین، مظفرعلی شائی مدیرکل ورزش و جوانان استان، علایی‌مقدم مدیرعامل باشگاه شمس‌آذر و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در این مراسم حضور داشتند.

برگزاری این آیین در راستای توجه مدیریت شهری قزوین به جایگاه جامعه ورزش، تکریم پیشکسوتان و حمایت از قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی این شهر انجام شد.