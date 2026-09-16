به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در نشست بررسی نحوه مشارکت بخش خصوصی و پیشکسوتان عرصه جنگ و جهاد در توسعه بخش کشاورزی و کاهش خسارات جنگ، گفت: ظرفیتهای بخش خصوصی و تجربیات پیشکسوتان میتواند در اجرای طرحهای اولویتدار بخش کشاورزی و افزایش تابآوری این بخش مورد استفاده قرار گیرد.
وی توسعه سامانههای نوین آبیاری با استفاده از مدلهای جدید تأمین مالی و سرمایهگذاری را یکی از زمینههای مهم همکاری عنوان کرد و افزود: استفاده از ظرفیتهای جدید برای تأمین مالی طرحهای آبیاری میتواند به توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی و مدیریت بهینه منابع آب کمک کند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین گواهیهای صرفهجویی انرژی را از دیگر ظرفیتهای قابل استفاده برای جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی دانست و با اشاره به تفاهمنامه همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بورس انرژی، بر استفاده از این ظرفیت در حمایت از طرحهای بخش کشاورزی تأکید کرد.
وی پشتیبانی از واحدهای کوچکمقیاس مرغداری گوشتی و تخمگذار را از دیگر زمینههای همکاری برشمرد و گفت: تقویت این واحدها با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حمایتهای هدفمند، میتواند به افزایش تولید و پایداری زنجیره تأمین محصولات پروتئینی کمک کند.
در این جلسه، پیشکسوتان و نمایندگان بخش خصوصی ۱۷ پروژه دارای ظرفیت توسعه و اثرگذاری بر امنیت غذایی کشور را معرفی کردند. عمده این طرحها در مرحله اجرا قرار دارند و توسعه آنها با حمایت و همکاری وزارت جهاد کشاورزی، با هدف افزایش ظرفیت تولید و تقویت امنیت غذایی در شرایط جنگی و پساجنگ دنبال میشود.
بخشی از این پروژهها در حوزه تولید نهادههای کشاورزی از جمله کود، آنزیم و بذر و بخشی دیگر در حوزه تولید محصولات کشاورزی و آبزیپروری قرار دارند.
گفتنی است؛ این نشست در پی دستور رئیسجمهور مبنی بر ایجاد زمینه همکاری و مشارکت وزارتخانهها با پیشکسوتان، با هدف کمک به توسعه بخشهای اقتصادی کشور و کاهش خسارات ناشی از جنگ و دوره پساجنگ برگزار شد.
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