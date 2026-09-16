وزیر صمت: صنایع ستون فقرات اقتصاد کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک در آیین بهره‌برداری از فاز عملیاتی طرح توسعه یک شرکت داروسازی که با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، رضا علیزاده رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اقتصادی و مدیران استانی برگزار شد، اظهار کرد: گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا علی‌الخصوص امام شهیدمان، شهدای جنگ تحمیلی و فرماندهان رشید و دلاوری که از دست دادن هر کدامشان خسران بزرگی برای کشور بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این یک واقعیت است که ستون فقرات اقتصاد کشور، امروز همین واحدهای تولیدی و صنعتی درون‌زای ما هستند. در مسیر پیشرفت، هیچ حوزه‌ای برای ما جایگزین تولید نمی‌شود

وی افزود: در آغاز جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه، تصور دشمن کسب پیروزی زودرسی بود که امروز به یک کابوس برایشان تبدیل شده و اگر نبودند این شهدا در میدان‌های جنگ، اگر نبودند این مردم قدرشناس در خیابان‌ها و اگر نبودند تولیدکنندگان و تلاشگرانی که مایحتاج زندگی جامعه را تامین کنند، شاید امروز ایران در این جایگاه و در این سرافرازی در سطح کشورهای دنیا قرار نداشت.

اتابک خاطرنشان کرد: ما خسران زیادی تحمل کردیم، اما اطمینان داریم که ما پیروز این جنگ خواهیم بود و انشالله در جایگاهی بسیار عظیم‌تر و فاخرتر در بین کشورهای دنیا قرار خواهیم گرفت و قطع به یقین، سرنوشتی کسانی که به ایران عزیز ما تجاوز کردند، جز خفت و خواری نخواهند بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این یک واقعیت است که ستون فقرات اقتصاد کشور، امروز همین واحدهای تولیدی و صنعتی درون‌زای ما هستند. در مسیر پیشرفت، هیچ حوزه‌ای برای ما جایگزین تولید نمی‌شود و باید برای تولید این محوریت را قائل شد که تولید اقدامی‌است ملی نه یک اقدام بخشی و منطقه‌ای.

حمایت از تولید، اولویت همه نهادهای تصمیم‌ساز کشور

وی تصریح کرد: نباید این‌گونه باشد که فقط ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت، متمرکز بر رونق تولید در کشور باشیم. در واقع، باید تمام کسانی که امروز در ارکان مختلف کشور تصمیم می‌گیرند، در هر تصمیمی که می‌گیرند، آگاه باشند که اثر تصمیمشان روی تولید چه خواهد بود و ببینند که آیا تولید در اثر این تصمیم تقویت می‌شود یا تضعیف می‌شود.

اتابک تأکید کرد: اگر تصمیمی در کشور گرفته شود که تولید را دچار نقصان کند، حتی اگر فرهنگی، اجتماعی و در ظاهر نامرتبط با اقتصاد باشد، به یقین به نفع کشور نخواهد بود. منظور من این است؛ اقتصاد و صنعت امروز اولویت اصلی برای ایران ماست و همه‌چیز باید تابعی از آن باشد.

افتتاح چهار پروژه بزرگ صنعتی در خراسان رضوی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز دشمن بر جنگ اقتصادی متمرکز شده است. جریان شر در دنیا در میدان‌های نبرد رو حرکات ایذایی آورده، اما تمرکز اصلی‌اش بر اقتصاد است. برای همین کسانی که به تولید مشغول هستند، قهرمانان واقعی دفاع از کشور هستند.

وی بیان کرد: بنده از همه عزیزان مجلس شورای اسلامی می‌خواهم که به این موضوع محوری توجه داشته باشند. بسیاری از مواردی که انروزه در مجلس عنوان می‌شود، باید ابتدا تبعاتش برای تولید در نظر گرفته شود. به‌عنوان کسی که نزدیک به ۴۰ سال در صنعت بوده‌ام، به شما می‌گویم که تولید ملی امروز در سخت‌ترین دوره خود به‌سر می‌برد و باید این همت ملی، پشت سر صنعت و تولید قرار بگیرد.