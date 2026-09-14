انسجام ملی سد نفوذناپذیر در تقابل با جبهه استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد فراهانی، شامگاه دوشنبه در جمع مردم شهرستان محلات، با تبیین مؤلفه‌های قدرت ملی گفت: هیچ دولت و حاکمیتی به‌تنهایی قادر به حل تمامی مسائل و مشکلات کشور نیست و برای عبور موفق از شرایط موجود و غلبه بر چالش‌ها، همراهی و مشارکت آگاهانه مردم امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به اهمیت «جهاد تبیین» در مسائل زیرساختی افزود: نمونه روشن و ملموس این مشارکت و همراهی را در مسئله ناترازی انرژی شاهد بودیم؛ دولت اقدامات قابل‌توجهی را در زمینه افزایش تولید، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بازسازی نیروگاه‌های آسیب‌دیده آغاز کرد، اما در کنار این اقدامات، مردم نیز با «مدیریت هوشمندانه مصرف» و کاهش هزینه‌های انرژی، به طور مؤثری در حل این چالش ملی مشارکت کردند.

حجت‌الاسلام فراهانی ادامه داد: این همراهی نشان می‌دهد که نقش مردم در مسائل کشور، یک نقش مستقیم و ملموس است، حضور مردم تنها محدود به مقاطع خاص نیست، بلکه در تمامی مسائل بلندمدت و کلان کشور نیز باید جایگاه و نقش آنان مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با انتقاد از رویکرد منفعلانه در قبال تحرکات بیگانگان، گفت: نباید همواره در انتظار تصمیم، اقدام یا تهدید دشمن باشیم. باید به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم که تا چه زمانی قرار است نگران جنگ باشیم یا در خصوص مذاکره و تقابل دچار تردید باشیم و باید اذعان کرد راه عبور از این وضعیت، قوی شدن و افزایش قدرت ملی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتقام و خونخواهی شهدای اخیر اشاره و تصریح کرد: وقتی از انتقام سخن می‌گوییم، منظور تنها قصاص به معنای فردی آن نیست؛ بلکه سخن از دفاع از حق، ایستادگی بر آرمان‌ها و مقابله با تجاوز است، نباید به بهانه آرمان‌ها، از حق قصاص و خونخواهی کوتاه آمد و از سوی دیگر نیز نباید موضوع انتقام را صرفاً به یک مسئله شخصی و سطحی تقلیل داد.

حجت‌الاسلام فراهانی با تأکید بر اینکه استان مرکزی مفتخر به تقدیم شهدای والامقام است، افزود: مطالبه خون این شهدا یک امر ملی است و نباید تصور کنیم در برابر دشمن دستمان بسته است از این رو ملت ایران باید با صلابت بر حق خود ایستادگی کند و از مطالبه بحق خود کوتاه نیاید.

وی افزود: وقتی مردم در میدان حضور دارند و با صدای بلند از حقوق خود دفاع می‌کنند، تیم مذاکره‌کننده نیز می‌تواند با پشتوانه عظیم مردمی و قدرت بیشتری پای میز مذاکره بنشیند و حقوق حقه ملت ایران را استیفا کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به اهمیت «جنگ روایت‌ها» و نقش محوری رسانه‌ها، بیان کرد: دشمن در حوزه رسانه و فضای مجازی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده است از این رو ما نیز باید در این عرصه فعال باشیم و اجازه ندهیم روایت تحریف‌شده دشمن از واقعیت‌ها، بر افکار عمومی جامعه غلبه کند.

حجت‌الاسلام فراهانی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی تاکید کرد: اکنون یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور، انسجام است. نباید اجازه دهیم اختلافات و درگیری‌های داخلی، جامعه را از مسائل اصلی و تهدیدهای دشمن غافل کند. مردم باید با صبوری و حفظ انسجام، این روزها را پشت سر بگذارند و نگذارند اختلافات سلیقه‌ای، به عاملی برای ایجاد آشوب و ناامنی تبدیل شود.

وی گفت: ما سرمایه بزرگی به نام ایمان و باور به خداوند داریم و چنانچه این سرمایه را حفظ کنیم و با قدرت در میدان بمانیم، دشمن هرگز نخواهد توانست به اهداف شوم خود دست یابد.