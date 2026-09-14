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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۲

انسجام ملی سد نفوذناپذیر در تقابل با جبهه استکبار است

انسجام ملی سد نفوذناپذیر در تقابل با جبهه استکبار است

اراک- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: انسجام ملی و همراهی و حضور هوشمندانه مردم، اصلی‌ترین پشتوانه کشور در تقابل با جبهه استکبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد فراهانی، شامگاه دوشنبه در جمع مردم شهرستان محلات، با تبیین مؤلفه‌های قدرت ملی گفت: هیچ دولت و حاکمیتی به‌تنهایی قادر به حل تمامی مسائل و مشکلات کشور نیست و برای عبور موفق از شرایط موجود و غلبه بر چالش‌ها، همراهی و مشارکت آگاهانه مردم امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به اهمیت «جهاد تبیین» در مسائل زیرساختی افزود: نمونه روشن و ملموس این مشارکت و همراهی را در مسئله ناترازی انرژی شاهد بودیم؛ دولت اقدامات قابل‌توجهی را در زمینه افزایش تولید، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بازسازی نیروگاه‌های آسیب‌دیده آغاز کرد، اما در کنار این اقدامات، مردم نیز با «مدیریت هوشمندانه مصرف» و کاهش هزینه‌های انرژی، به طور مؤثری در حل این چالش ملی مشارکت کردند.

حجت‌الاسلام فراهانی ادامه داد: این همراهی نشان می‌دهد که نقش مردم در مسائل کشور، یک نقش مستقیم و ملموس است، حضور مردم تنها محدود به مقاطع خاص نیست، بلکه در تمامی مسائل بلندمدت و کلان کشور نیز باید جایگاه و نقش آنان مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با انتقاد از رویکرد منفعلانه در قبال تحرکات بیگانگان، گفت: نباید همواره در انتظار تصمیم، اقدام یا تهدید دشمن باشیم. باید به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم که تا چه زمانی قرار است نگران جنگ باشیم یا در خصوص مذاکره و تقابل دچار تردید باشیم و باید اذعان کرد راه عبور از این وضعیت، قوی شدن و افزایش قدرت ملی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتقام و خونخواهی شهدای اخیر اشاره و تصریح کرد: وقتی از انتقام سخن می‌گوییم، منظور تنها قصاص به معنای فردی آن نیست؛ بلکه سخن از دفاع از حق، ایستادگی بر آرمان‌ها و مقابله با تجاوز است، نباید به بهانه آرمان‌ها، از حق قصاص و خونخواهی کوتاه آمد و از سوی دیگر نیز نباید موضوع انتقام را صرفاً به یک مسئله شخصی و سطحی تقلیل داد.

حجت‌الاسلام فراهانی با تأکید بر اینکه استان مرکزی مفتخر به تقدیم شهدای والامقام است، افزود: مطالبه خون این شهدا یک امر ملی است و نباید تصور کنیم در برابر دشمن دستمان بسته است از این رو ملت ایران باید با صلابت بر حق خود ایستادگی کند و از مطالبه بحق خود کوتاه نیاید.

وی افزود: وقتی مردم در میدان حضور دارند و با صدای بلند از حقوق خود دفاع می‌کنند، تیم مذاکره‌کننده نیز می‌تواند با پشتوانه عظیم مردمی و قدرت بیشتری پای میز مذاکره بنشیند و حقوق حقه ملت ایران را استیفا کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به اهمیت «جنگ روایت‌ها» و نقش محوری رسانه‌ها، بیان کرد: دشمن در حوزه رسانه و فضای مجازی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده است از این رو ما نیز باید در این عرصه فعال باشیم و اجازه ندهیم روایت تحریف‌شده دشمن از واقعیت‌ها، بر افکار عمومی جامعه غلبه کند.

حجت‌الاسلام فراهانی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی تاکید کرد: اکنون یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور، انسجام است. نباید اجازه دهیم اختلافات و درگیری‌های داخلی، جامعه را از مسائل اصلی و تهدیدهای دشمن غافل کند. مردم باید با صبوری و حفظ انسجام، این روزها را پشت سر بگذارند و نگذارند اختلافات سلیقه‌ای، به عاملی برای ایجاد آشوب و ناامنی تبدیل شود.

وی گفت: ما سرمایه بزرگی به نام ایمان و باور به خداوند داریم و چنانچه این سرمایه را حفظ کنیم و با قدرت در میدان بمانیم، دشمن هرگز نخواهد توانست به اهداف شوم خود دست یابد.

کد مطلب 6947397

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