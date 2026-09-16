زندیه وکیلی: تمرکزگرایی و بروکراسی مانع توسعه فرهنگ و هنر مرکزی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر چهارشنبه در نشست با اهالی هنر و تجلیل از برگزیدگان استان مرکزی اظهار کرد: زیرساخت‌های فرهنگی و هنری زمانی می‌توانند به ظرفیت واقعی خود برسند که در کنار تکمیل زیرساخت‌ها، برای تولید محتوا، برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت هنرمندان نیز اهتمام جدی وجود داشته باشد.

وی افزود: افتتاح کتابخانه مرکزی اراک به عنوان بزرگ‌ترین کتابخانه عمومی ایران و همچنین تالار مرکزی اراک به عنوان یکی از مراکز فرهنگی و هنری مهم کشور، از رویدادهای مهم زیرساختی حوزه فرهنگ و هنر استان به شمار می‌رود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: هر دو پروژه طی سال‌های مختلف آغاز شده بودند، اما در این دوره با توجه ویژه و پیگیری‌های انجام‌شده به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند و اکنون امکان افتتاح و استفاده از ظرفیت‌های آنها فراهم شده است.

وی اشاره به ظرفیت‌های تالار مرکزی اراک ادامه داد: این مجموعه در حوزه‌های مختلف از جمله موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی، کلاس‌های آموزشی و گالری‌ها ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و می‌تواند از نظر زیرساختی میزبان رویدادهای مهم ملی و بین‌المللی باشد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: بخش مهمی از ظرفیت این مجموعه در حوزه نرم‌افزار، محتوا و برنامه‌ریزی تعریف می‌شود و انتظار می‌رود معاونت‌های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران کل استان در این زمینه برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.

وی افزود: کتابخانه مرکزی اراک یک پروژه کاملاً استانی بوده و اعتبارات آن از منابع استان تأمین شده است و در پروژه تالار مرکزی نیز کمک‌هایی صورت گرفته، با این حال برای تکمیل بخش‌های نرم‌افزاری و محتوایی این مجموعه‌ها در صورت نیاز آمادگی حمایت وجود دارد.

زندیه وکیلی با بیان اینکه تالار مرکزی اراک می‌تواند به یک ظرفیت ملی و بین‌المللی تبدیل شود بیان کرد: این مجموعه در کنار سایر زیرساخت‌هایی که برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری فراهم شده است، می‌تواند زمینه ارتقای جایگاه استان مرکزی در میزبانی رویدادهای مهم را فراهم کند.

ظرفیت‌های فرهنگی مرکزی می‌تواند به پشتوانه توسعه استان تبدیل شود

استاندار مرکزی با اشاره به استعدادهای فرهنگی و هنری استان گفت: این استان در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر، استعدادهای فراوانی دارد و بسیاری از هنرمندان این استان در دوره‌های مختلف در سطح ملی و بین‌المللی درخشیده‌اند و همچنان می‌درخشند.

وی افزود: این استعدادها نیازمند توجه و فراهم شدن زمینه بروز و توسعه هستند و وظیفه حاکمیت این است که بستر لازم را برای رشد این ظرفیت‌ها فراهم کند؛ بخشی از این اقدامات از طریق دستگاه‌های دولتی و بخش دیگری نیز با مشارکت بخش خصوصی و عمومی قابل انجام است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: به واسطه توسعه ارتباطات و فضای مجازی، نیازها، علایق و استعدادهای دختران و پسران و نسل جدید متفاوت شده است و آنان ظرفیت‌های جدیدی را در خود پیدا می‌کنند که نیازمند فرصت برای رشد و توسعه است.

وی ادامه داد: در این زمینه نباید همه امور را صرفاً در ساختارهای حاکمیتی متمرکز کنیم؛ چراکه از یک سو توان انجام همه کارها در دولت وجود ندارد و از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت گسترده هنرمندان می‌تواند مسیر توسعه فرهنگی و هنری را سرعت ببخشد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: باید با طراحی مدل‌های جدید، استفاده از ظرفیت هنرمندان افزایش یابد و بخشی از امور اجرایی و تخصصی این حوزه به آنان واگذار شود.

وی افزود: بسیاری از موانع موجود در حوزه فرهنگ و هنر، با تدوین سیاست‌های مشخص، تفویض اختیار و کاهش تمرکزگرایی قابل حل است و هرجا که در چارچوب مقررات اختیاراتی به استانداران واگذار شده باشد، آمادگی داریم مسئولیت آن را بپذیریم و برای رفع موانع اقدام کنیم.

زندیه وکیلی مرکزی بیان کرد: اگر بخشی از مسائل به دلیل بروکراسی و فرآیندهای اداری موجب طولانی شدن کارها شده است، آمادگی داریم در چارچوب قانون مسئولیت آن را بپذیریم و در مواردی که نیازمند پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی است نیز مسئولیت تصمیمات اتخاذشده را بر عهده بگیریم.

وی گفت: تلاش می شود مسائلی را که حل آنها نیازمند منابع مالی نیست و با اصلاح فرآیندها، تفویض اختیار و تصمیم‌گیری مدیریتی امکان‌پذیر است برطرف شود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: انتظار می رود هنرمندان مسائل و مشکلات خود را مطالبه کنند و مدیریت استان را نیز در این مسیر به چالش بکشند؛ چراکه هدف، بی‌تفاوتی نسبت به مسائل نیست، بلکه باید با همکاری یکدیگر مشکلات قابل حل را برطرف کنیم.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور گفت: استان‌ها با وجود تحریم، جنگ و محدودیت‌های مالی و مقرراتی، عملکرد یکسانی ندارند و برخی در همین شرایط موفق‌تر عمل کرده‌اند.

وی ادامه داد: هدف این است که استان مرکزی نیز در حوزه فرهنگ و هنر از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای جایگاه خود استفاده کند؛ همان‌گونه که استان در برخی عرصه‌ها توانسته رتبه‌های اول تا سوم کشور را به دست آورد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در روزهای اخیر نیز ارزیابی‌های ملی در برخی حوزه‌ها، از جمله بخش عمرانی، انرژی‌های تجدیدپذیر و طرح نهضت ملی مسکن، جایگاه‌های برتر استان مرکزی را نشان داده است و باید همین ظرفیت مدیریتی و اجرایی در حوزه فرهنگ و هنر نیز به کار گرفته شود.

وی افزود: وجود مدیران، هنرمندان، فعالان فرهنگی و ظرفیت‌های اجتماعی ارزشمند در استان مرکزی، بستر مناسبی برای یک حرکت جدید در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد کرده است و با برنامه‌ریزی، حمایت و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان این حوزه را نیز در مسیر توسعه متوازن استان قرار داد.