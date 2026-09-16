نمایشگاه کتاب حوزوی نیازهای مطالعاتی طلاب را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر ظهر چهارشنبه، در حاشیه یازدهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه که به‌صورت تخصصی در حوزه کتاب‌های حوزوی و معارف اسلامی برگزار شده است، فرصت مناسبی برای حضور طلاب، دانشجویان و استادان و آشنایی آنان با کتاب‌ها و آثاری است که متناسب با نیازهای مطالعاتی آنان ارائه شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: این نمایشگاه کمک می‌کند تا بهتر بتوانیم کتاب بخوانیم و جای خالی و نیازهای فکری و مطالعاتی خود را با یک کتاب خوب پر کنیم.

وی با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه در آستانه آغاز سال تحصیلی اتفاق ارزشمندی است، تصریح کرد: در طول سال نمایشگاه‌های مختلفی برگزار می‌شود؛ از جمله نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که در اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود، اما برگزاری این نمایشگاه در ابتدای سال تحصیلی حوزه، اهمیت ویژه‌ای دارد.

همتی فر ادامه داد: پیش از آغاز سال تحصیلی، معمولاً نیازهای مطالعاتی طلاب و دانشجویان مشخص می‌شود و برگزاری این نمایشگاه در چنین زمانی می‌تواند این نیازها را تأمین کند؛ از این جهت، اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به بازدید خود از یازدهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی گفت: در بازدیدی که از نمایشگاه داشتم، مشاهده کردم که هر سال بر تعداد ناشران و غرفه‌ها افزوده می‌شود و کیفیت ارائه آثار، کیفیت نمایشگاه و غرفه‌ها نیز ارتقا پیدا کرده است.

وی افزود: در این نمایشگاه فرصت مناسبی برای آشنایی با انتشارات مختلف فراهم شده است و شاهد حضور ناشرانی هستیم که حقیقتاً حرفی برای گفتن دارند و آثار متنوعی را متناسب با نیازهای فکری و مطالعاتی طلاب و دانشجویان علوم دینی و مذهبی ارائه کرده‌اند.

همتی فر تصریح کرد: به نظرم اگر طلاب دغدغه‌ها و نیازهای مطالعاتی خود را فهرست کرده باشند، حضور در این نمایشگاه می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای آنان باشد.