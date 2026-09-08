«یک عمر نوکری»؛ تجلیل از پیرغلامان هیئات سنتی مشهد

محمد گلاب‌گیر در حاشیه برنامه «یک عمر نوکری» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه تکریم خادمان حسینی اظهار کرد: بنیاد دعبل خزاعی در قالب برنامه محوری «یک عمر نوکری»، تجلیل و تکریم از پیرغلامان و خادمان آستان حضرت سیدالشهدا (ع) در سطح هیئات مذهبی مشهد و استان خراسان رضوی را در دستور کار دارد. در این طرح از تمامی ارکان خدمت‌رسان در هیئات مذهبی اعم از مسئول هیئت، میان‌دار، آشپز، چای‌ریز و خادمان بخش کفشداری قدردانی می‌شود.

مدیر بنیاد دعبل خزاعی خراسان رضوی افزود: در برنامه حسینیه شهید محمدزاده، از ۱۲ نفر از پیرغلامان و پیشکسوتان هیئات سنتی محدوده بالاخیابان مشهد مقدس تجلیل به عمل آمد.

وی خاطرنشان کرد: در این مراسم با حضور مسئولان استانی و سادات معزز، با اهدای یک جفت لاله متبرک حسینی و لوح سپاس مشترک ممهور به امضای بنیاد دعبل خزاعی و حجت‌الاسلام همتی‌فر مدیر کل اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، از سال‌ها خدمات خالصانه این ۱۲ پیرغلام اهل‌بیت (ع) تقدیر شد.