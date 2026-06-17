به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: اجلاس گروه- ۷ در شرایط پیچیده‌ای برگزار شد و شاهد تفاوت‌ ها و دیدگاه‌ های متفاوتی بود.

رئیس جمهور فرانسه در این خصوص ادامه داد: در اجلاس گروه- ۷، ما درباره تحولات خاورمیانه (غرب آسیا) بحث و گفتگو کردیم و از توافق (تفاهم نامه) میان آمریکا و ایران حمایت کردیم. ما از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز حمایت می‌کنیم و آماده‌ایم تا در روند مین‌زدایی مشارکت کنیم.

وی سپس افزود: بر لزوم تثبیت آتش‌بس در لبنان و لزوم احترام به حاکمیت آن تأکید کردیم. ما بر یافتن مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز به منظور انتقال نفت و گاز از خاورمیانه (غرب آسیا) تأکید کردیم.

امانوئل ماکرون گفت: در این اجلاس، توافق کردیم که قابلیت‌های دفاع هوایی و سیستم‌ های رهگیری را برای اوکراین افزایش دهیم. ما در گروه- ۷ متعهد شدیم که فشارها علیه مسکو را افزایش داده و تحریم‌ها علیه روسیه را بیشتر کنیم. گروه- ۷ از توافق بین واشنگتن و تهران استقبال کرد و از آن حمایت خواهد کرد زیرا به پیامدهای اقتصادی (برای جهان) پایان می‌دهد.

ماکرون بدون محکوم کردن نقض آتش بس با ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان در واکنشی صرفا لفظی، ادعا کرد: ما در این نشست، بر لزوم برقراری آتش‌بس در لبنان و اهمیت دفاع از تمامیت ارضی لبنان تأکید کردیم. متعهد شدیم که تلاش‌های بشردوستانه در غزه، بازسازی و احیای اقدامات سیاسی و امنیتی را تسریع و تقویت کنیم. خواستار پایان خشونت در کرانه باختری شدیم. همچنین، بر لزوم یافتن مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز برای صادرات نفت و گاز از خاورمیانه (غرب آسیا) تأکید کردیم. در طول اجلاس گروه- ۷ ، در زمینه توازن اقتصادی جهانی هم پیشرفت‌هایی داشتیم.