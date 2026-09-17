سید شهرام هروی در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت کاراته ایران برای حضور در بازی های اسیایی 2026 گفت: کاراته ایران در مجموع مردان و زنان، پنج سهمیه در بخش کومیته و دو سهمیه در بخش کاتا دارد. با توجه به تمرینات منظم و هدفمندی که طی ماههای گذشته پشت سر گذاشتهایم، طبیعی است که انتظارات از این تیم بالا باشد.
وی افزود: تمام مراحلی که برای آمادهسازی حضور در این دوره از بازیها طراحی و برنامهریزی شده بود، از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و مراحل مختلف انتخابی گرفته تا حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، اردوهای تمرینی و رقابتهای تدارکاتی، طبق برنامه دنبال شد. تلاش ما این بود که در آستانه آغاز بازیهای آسیایی، نفرات اعزامی از نظر فنی و روحی در شرایط مناسبی قرار داشته باشند.
مدیر فنی تیم ملی کاراته ادامه داد: از سال گذشته تاکنون در رویدادهای مهمی مانند مسابقات قهرمانی جهان در مصر، بازیهای کشورهای اسلامی و قهرمانی آسیا، نتایج قابل قبولی کسب کردهایم. این روند نشان میدهد که برای حضور موفق در بازیهای آسیایی، مسیر مشخصی را به صورت مرحله به مرحله طی کردهایم. بهخصوص مسابقات قهرمانی آسیا برای ما اهمیت زیادی داشت، چرا که فرصت مناسبی بود تا شرایط خودمان و رقبای اصلی را ارزیابی کنیم و نقاط قوت و ضعف را بهتر بشناسیم.
هروی گفت: مجموعه فدراسیون از مدتها قبل برای حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی برنامهریزی کرده و خوشبختانه بخشهای مختلف این برنامه تا امروز به خوبی پیش رفته است. امیدواریم قطعه پایانی این مسیر نیز با عملکرد خوب و کسب مدالهای ارزشمند توسط کاراتهکاهای کشورمان در ناگویا تکمیل شود.
وی در مورد ارزیابی خود از شانس نمایندگان ایران برای کسب مدال طلا اظهار داشت: در بخش کومیته مردان و زنان، نفرات اعزامی از ظرفیت و توانایی لازم برای رقابت با بهترینهای آسیا برخوردارند و طبیعتاً برای کسب مدال و حتی رسیدن به بالاترین سکوی مسابقات تلاش خواهند کرد. در بخش کاتا نیز نفرات شایستهای در ترکیب تیم قرار گرفتهاند که توانایی ارائه بهترین عملکرد خود را دارند.
مدیر فنی تیم ملی کاراته ادامه داد: با توجه به شناختی که از ملیپوشان داریم و همچنین آنالیز دقیقی که از رقبای آنها انجام دادهایم، با انگیزه و امید زیادی راهی ناگویا میشویم. البته بازیهای آسیایی شرایط خاص خود را دارد و در چنین مسابقاتی عوامل مختلفی میتواند روی نتیجه تأثیرگذار باشد. بنابراین نمیتوان نتیجه را از قبل قطعی دانست، اما اطمینان داریم که نمایندگان ایران با تمام توان برای رسیدن به سکوهای قهرمانی مبارزه خواهند کرد.
هروی در پایان گفت: خوشبختانه تیم ملی از کادر فنی جوان، باانگیزه و در عین حال باتجربهای برخوردار است و ملیپوشان نیز انگیزه بالایی برای حضور در این رقابتها دارند. حمایت و برنامهریزی فدراسیون نیز در این مسیر ادامه داشته است. امیدواریم مجموعه این عوامل در کنار تلاش ورزشکاران باعث شود کاراته ایران یکی از دورههای موفق خود را در بازیهای آسیایی پشت سر بگذارد و بتوانیم سهم قابل توجهی در موفقیت کاروان ورزشی کشورمان داشته باشیم.
نظر شما