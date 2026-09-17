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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

تغییر سیاست سازمان غذا و دارو در واردات کوله‌بری و ته‌لنجی

تغییر سیاست سازمان غذا و دارو در واردات کوله‌بری و ته‌لنجی

رئیس سازمان غذا و دارو، درباره مشاغل خانگی و ورود کالا از مسیرهایی مانند کوله‌بری و ته‌لنجی، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی اظهار کرد: حضور در چنین جلساتی باید فرصتی برای شنیدن مشکلات و دغدغه‌های صنعت و کمک به رفع مواردی باشد که امکان اصلاح و برطرف کردن آنها وجود دارد.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور، جنگ و تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران افزود: در این شرایط، همه بخش‌ها باید برای عبور از مشکلات در کنار یکدیگر باشند. صنایع غذایی از ارکان مهم حفظ کشور هستند و در حوزه امنیت و ایمنی غذا نقش اساسی دارند.

رئیس سازمان غذا و دارو با قدردانی از عملکرد صنایع غذایی در دوران بحران، گفت: صنایع غذایی در این دوره به‌خوبی عمل کردند و با وجود مشکلات، مردم با نگرانی جدی از بابت تأمین مواد غذایی مواجه نشدند و قفسه فروشگاه‌ها خالی نماند که این موضوع شایسته تقدیر از فعالان این حوزه است.

وی درباره مشاغل خانگی و ورود کالا از مسیرهایی مانند کوله‌بری و ته‌لنجی، اظهار کرد: سازمان غذا و دارو در گذشته به دلیل نگرانی‌های حوزه سلامت نسبت به برخی از این موارد موضع منفی داشت، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تصمیم نهادهای بالادستی برای استفاده از این ظرفیت‌ها، سازمان باید ضوابط لازم را تعیین کند تا این فعالیت‌ها در چارچوب مشخص و همراه با نظارت انجام شود.

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: علاقه‌مند نیستیم هیچ کالایی از مسیر غیررسمی وارد کشور شود و باید مسیر واردات مشخص، قانونی و تحت نظارت و کنترل باشد. در حوزه تولید نیز باید فرآیندها در مسیرهای شناخته‌شده و قابل نظارت انجام شود و مخاطرات سلامت به حداقل برسد.

وی با اشاره به دشواری نظارت بر گستردگی مشاغل خانگی و فعالیت‌های فضای مجازی گفت: در موارد متعددی با تخلفات برخورد شده و هرجا تخلفی محرز شود، اقدامات قانونی انجام خواهد شد. در این زمینه صنایع غذایی، تشکل‌ها و اتاق بازرگانی نیز می‌توانند با اعلام مشکلات به نهادهای مسئول و کمک به آگاهی‌رسانی دقیق به مردم نقش مؤثری ایفا کنند.

پیرصالحی با اشاره به برخی تصورات درباره محصولات خانگی و سنتی افزود: این تصور که هر محصولی صرفاً به دلیل خانگی یا سنتی بودن الزاماً سالم‌تر از محصول تولیدشده در کارخانه است، باید اصلاح شود. تولید صنعتی تحت نظارت‌های فنی و بهداشتی انجام می‌شود و مسئول فنی، مدیران کنترل کیفیت و سایر مسئولان کارخانه در این فرآیند نقش دارند.

وی تأکید کرد: صنعت و دولت نباید در مقابل یکدیگر قرار گیرند، بلکه باید به‌عنوان دو شریک برای حل مسائل کشور در کنار هم باشند؛ دولت به‌عنوان ناظر و رگولاتور و صنعت به‌عنوان مجری و فعال اقتصادی.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت اجرای یکسان قوانین گفت: صنایع با سختگیری منطقی و قانونی مشکلی ندارند و حتی تمایل دارند قوانین برای همه به شکل یکسان اجرا شود تا مجموعه‌ای نتواند با دور زدن قوانین، هم سلامت مردم را به مخاطره بیندازد و هم با کاهش هزینه‌های خود، رقابت نابرابری با سایر تولیدکنندگان ایجاد کند.

وی در پایان از صنایع و تشکل‌های بخش خصوصی خواست پیشنهادها و دغدغه‌های خود را به‌صورت مکتوب اعلام کنند و گفت: سازمان غذا و دارو از پیشنهادهایی که بتواند بدون آسیب به سلامت مردم، فرآیندها را تسهیل کند، استقبال می‌کند.

کد مطلب 6949819
حبیب احسنی پور

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