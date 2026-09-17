به گزارش خبرنگار مهر، سجاد آل‌طه صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری رقابت‌های هنرهای رزمی ترکیبی در قم اظهار کرد: این مسابقات روز جمعه ۲۷ شهریورماه در مجموعه ورزشی بشرنیا برگزار می‌شود و ورزشکاران این رشته در چارچوب رقابت‌های پیش‌بینی‌شده به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

وی مسئول برگزاری مسابقات انجمن هنرهای رزمی ترکیبی MMA در استان قم است و افزود: این دوره از رقابت‌ها با نظارت انجمن هنرهای رزمی ترکیبی برگزار می‌شود و یکی از اهداف اصلی آن فراهم‌کردن بستری برای حضور ورزشکاران و سنجش توانمندی‌های فنی آنان است.

آل‌طه ادامه داد: برگزاری رقابت‌های Basharnia Fighting Championship فرصتی برای ارزیابی سطح فنی ورزشکاران و ایجاد زمینه مناسب برای رشد و پیشرفت رزمی‌کاران استان فراهم می‌کند.

مسئول برگزاری مسابقات MMA استان قم بیان کرد: برگزاری رویدادهای ورزشی در این حوزه می‌تواند به توسعه ورزش‌های رزمی و افزایش انگیزه ورزشکاران کمک کند و زمینه شناسایی ظرفیت‌ها و استعدادهای جدید این رشته در استان را فراهم آورد.

رقابت‌ها مسیر رشد رزمی‌کاران را فراهم می‌کند

وی با تأکید بر اهمیت همراهی جامعه ورزشی با این رویداد اظهار کرد: حضور و حمایت مدیران، مسئولان و پیشکسوتان ورزش از مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی می‌تواند موجب افزایش انگیزه ورزشکاران و برگزارکنندگان شود.

آل‌طه افزود: پشتیبانی جامعه ورزشی از چنین برنامه‌هایی برای فعالان ورزش‌های رزمی استان دلگرم‌کننده است و می‌تواند در تقویت روند برگزاری مسابقات و استمرار فعالیت‌های ورزشی این حوزه مؤثر باشد.

وی از علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی و پیشکسوتان این رشته برای حضور در محل برگزاری رقابت‌ها دعوت کرد و گفت: مسابقات Basharnia Fighting Championship روز جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۹ آغاز می‌شود.

مسئول برگزاری مسابقات MMA استان قم خاطرنشان کرد: این رقابت‌ها در مجموعه ورزشی بشرنیا واقع در قم، بلوار غدیر، کوچه ۴۹ برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند برای تماشای مسابقات در محل حضور پیدا کنند.

مسابقات با نظارت انجمن MMA برگزار می‌شود

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این رقابت‌ها بتواند گامی مؤثر برای ارتقای سطح ورزش‌های رزمی در استان قم باشد و گفت: برگزاری چنین مسابقاتی زمینه مناسبی برای شناسایی توانمندی‌های ورزشکاران و توجه بیشتر به ظرفیت‌های موجود در این رشته فراهم می‌کند.

آل‌طه همچنین هدف‌گذاری این رویداد را در راستای ارتقای سطح فنی ورزشکاران و شناسایی استعدادهای برتر عنوان کرد و افزود: رقابت میان ورزشکاران و ارزیابی توانمندی‌های فنی آنان از محورهای مهم برگزاری این دوره از مسابقات است.