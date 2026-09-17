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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

برگزاری رقابت‌های هنرهای رزمی ترکیبی قم با حضور رزمی‌کاران استان

برگزاری رقابت‌های هنرهای رزمی ترکیبی قم با حضور رزمی‌کاران استان

قم- رقابت‌های هنرهای رزمی ترکیبی قم با حضور رزمی‌کاران استان و با هدف ارتقای سطح فنی ورزشکاران و شناسایی استعدادهای برتر این رشته برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد آل‌طه صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری رقابت‌های هنرهای رزمی ترکیبی در قم اظهار کرد: این مسابقات روز جمعه ۲۷ شهریورماه در مجموعه ورزشی بشرنیا برگزار می‌شود و ورزشکاران این رشته در چارچوب رقابت‌های پیش‌بینی‌شده به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

وی مسئول برگزاری مسابقات انجمن هنرهای رزمی ترکیبی MMA در استان قم است و افزود: این دوره از رقابت‌ها با نظارت انجمن هنرهای رزمی ترکیبی برگزار می‌شود و یکی از اهداف اصلی آن فراهم‌کردن بستری برای حضور ورزشکاران و سنجش توانمندی‌های فنی آنان است.

آل‌طه ادامه داد: برگزاری رقابت‌های Basharnia Fighting Championship فرصتی برای ارزیابی سطح فنی ورزشکاران و ایجاد زمینه مناسب برای رشد و پیشرفت رزمی‌کاران استان فراهم می‌کند.

مسئول برگزاری مسابقات MMA استان قم بیان کرد: برگزاری رویدادهای ورزشی در این حوزه می‌تواند به توسعه ورزش‌های رزمی و افزایش انگیزه ورزشکاران کمک کند و زمینه شناسایی ظرفیت‌ها و استعدادهای جدید این رشته در استان را فراهم آورد.

رقابت‌ها مسیر رشد رزمی‌کاران را فراهم می‌کند

وی با تأکید بر اهمیت همراهی جامعه ورزشی با این رویداد اظهار کرد: حضور و حمایت مدیران، مسئولان و پیشکسوتان ورزش از مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی می‌تواند موجب افزایش انگیزه ورزشکاران و برگزارکنندگان شود.

آل‌طه افزود: پشتیبانی جامعه ورزشی از چنین برنامه‌هایی برای فعالان ورزش‌های رزمی استان دلگرم‌کننده است و می‌تواند در تقویت روند برگزاری مسابقات و استمرار فعالیت‌های ورزشی این حوزه مؤثر باشد.

وی از علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی و پیشکسوتان این رشته برای حضور در محل برگزاری رقابت‌ها دعوت کرد و گفت: مسابقات Basharnia Fighting Championship روز جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۹ آغاز می‌شود.

مسئول برگزاری مسابقات MMA استان قم خاطرنشان کرد: این رقابت‌ها در مجموعه ورزشی بشرنیا واقع در قم، بلوار غدیر، کوچه ۴۹ برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند برای تماشای مسابقات در محل حضور پیدا کنند.

مسابقات با نظارت انجمن MMA برگزار می‌شود

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این رقابت‌ها بتواند گامی مؤثر برای ارتقای سطح ورزش‌های رزمی در استان قم باشد و گفت: برگزاری چنین مسابقاتی زمینه مناسبی برای شناسایی توانمندی‌های ورزشکاران و توجه بیشتر به ظرفیت‌های موجود در این رشته فراهم می‌کند.

آل‌طه همچنین هدف‌گذاری این رویداد را در راستای ارتقای سطح فنی ورزشکاران و شناسایی استعدادهای برتر عنوان کرد و افزود: رقابت میان ورزشکاران و ارزیابی توانمندی‌های فنی آنان از محورهای مهم برگزاری این دوره از مسابقات است.

کد مطلب 6949826

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