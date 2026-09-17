شناسایی ۱۷ مورد مثبت کووید از ۱۰۷ نمونه در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا هنرور اظهار کرد: بررسی وضعیت بیماریهای تنفسی در استان نشان میدهد که شرایط کووید در محدوده هشدار قرار دارد و هرچند میزان بیماری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقریباً در همان سطح است، اما افزایش تدریجی موارد نیازمند توجه بیشتر است.
وی افزود: در هفته گذشته ۱۰۷ نمونه از بیمارستانها و مراکز سرپایی استان برای بررسی به آزمایشگاه مرکزی ارسال شد که نتیجه آزمایش ۱۷ مورد مثبت اعلام شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به نزدیک شدن فصل پاییز و زمستان بیان کرد: با سرد شدن هوا، مدت حضور افراد در فضاهای بسته بیشتر میشود و همین موضوع میتواند زمینه انتقال ویروسهای تنفسی را افزایش دهد.
هنرور ادامه داد: تهویه مناسب محیطهای بسته و رعایت اصول پیشگیری از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش انتقال بیماریهای تنفسی مؤثر باشد و باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره واکسیناسیون آنفلوآنزا نیز گفت: واکسن آنفلوآنزا در صورت تأمین از سطح کشور، از طریق شبکه بهداشت برای گروههای واجد شرایط به شکل رایگان تزریق میشود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: کارکنان حوزه بهداشت و درمان که در تماس مستمر با بیماران پرخطر قرار دارند و زنان باردار، بهویژه در سهماهه دوم و سوم، در گروههای هدف واکسیناسیون قرار دارند.
هنرور از آمادگی شبکه بهداشت استان برای ارائه خدمات به افراد دارای علائم بیماری خبر داد و گفت: مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاههای سلامت و خانههای بهداشت در نقاط مختلف استان آماده خدمترسانی هستند و مردم میتوانند در صورت مشاهده علائم به این مراکز مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: در این مراکز، آموزشهای لازم و خدمات سلامت ارائه میشود و در صورت نیاز، نمونهگیری و اقدامات تشخیصی نیز برای فرد انجام خواهد شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در ادامه، اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع را یکی از محورهای مهم نظام سلامت استان دانست و اظهار کرد: گلستان در اجرای این برنامه از استانهای پیشرو و پایلوت کشور محسوب میشود و تلاش بر این است که با تکمیل زنجیره خدمات بهداشتی و درمانی، دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز آسانتر شود.
هنرور گفت: یکی از مزایای مراجعه از مسیر پزشک خانواده، کاهش میزان فرانشیز پرداختی مردم در سطح تخصصی است و در صورت ارجاع بیمار از مسیر تعیینشده، بیمه بخش قابل توجهی از هزینههای درمان را پوشش میدهد.
وی با اشاره به اجرای این برنامه در شهرستان آققلا افزود: جمعیت شهری و روستایی این شهرستان تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده قرار گرفتهاند و بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی نیز در ارائه خدمات به جمعیت تحت پوشش بیمههای پایه همکاری دارند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان خاطرنشان کرد: برنامه پزشک خانواده روستایی نیز در تمامی مناطق روستایی استان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت برقرار است.
هنرور گفت: استفاده از مسیر پزشک خانواده و نظام ارجاع میتواند ضمن کاهش هزینههای درمان، دسترسی بیمار به خدمات مورد نیاز را سامان دهد و در مواردی که دریافت خدمات تخصصی ضرورت داشته باشد، بیمار را بدون سرگردانی به سطح مناسب درمانی هدایت کند.
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