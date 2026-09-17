به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززادهگرجی صبح پنجشنبه در نشست تقدیر از دستاندرکاران برگزاری مراسم عزاداری سنتی اقوام مازندران در حرم مطهر امام رضا(ع)، اظهار کرد: آئینهای عزاداری سنتی اقوام، بخشی از هویت فرهنگی و دینی مردم ایران است و برگزاری این مراسم در جوار بارگاه منور رضوی میتواند جلوهای از فرهنگ عاشورایی مناطق مختلف کشور را به زائران معرفی کند.
وی با اشاره به برگزاری دو مراسم عزاداری اقوام در صحن قدس حرم مطهر رضوی افزود: برگزاری این برنامهها تجربهای موفق بود و زمینه مناسبی برای استمرار حضور هیأتها و گروههای آئینی در حرم مطهر فراهم کرد.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان مازندران ادامه داد: استقبال مجموعههای مسئول در مشهد و حرم مطهر رضوی از این برنامهها نشان داد که ظرفیت مناسبی برای توسعه چنین مراسمی وجود دارد و میتوان این حرکت را از قالب برنامههای مناسبتی خارج کرد و در طول سال ادامه داد.
عزیززادهگرجی از تشکیل دبیرخانه دائمی عزاداری اقوام در مشهد مقدس خبر داد و بیان کرد: این دبیرخانه با هدف ایجاد یک سازوکار منسجم برای ارتباط میان هیأتهای مذهبی و گروههای آئینی و همچنین برنامهریزی برای حضور آنها در مناسبتهای مختلف مذهبی ایجاد شده است.
وی گفت: با راهاندازی این دبیرخانه، هیأتها و مجموعههایی که به صورت گروهی قصد برگزاری مراسم مذهبی و عزاداری در مشهد مقدس را دارند، میتوانند از ظرفیت ایجادشده برای هماهنگی و برنامهریزی استفاده کنند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان مازندران افزود: یکی از اهداف اصلی این طرح، استمرار فعالیتها در طول سال است تا حضور اقوام و هیأتهای مذهبی در حرم مطهر رضوی صرفاً به یک مناسبت خاص محدود نشود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت «حسینیه حرم» برای میزبانی از برنامههای آئینی اظهار کرد: این ظرفیت میتواند زمینهای برای حضور مستمر هیأتها و گروههای مختلف و معرفی آئینهای مذهبی اقوام در طول سال باشد.
مازندران؛ دیار علویان و دارای ظرفیتهای آئینی
عزیززادهگرجی با بیان اینکه مازندران به عنوان «دیار علویان» از ظرفیت ویژهای در حوزه فرهنگ اهلبیت(ع) برخوردار است، گفت: حضور هیأتها و گروههای عزاداری مازندران در حرم رضوی فرصت مناسبی برای معرفی بخشی از فرهنگ دینی، آئینی و عاشورایی این استان است.
وی اضافه کرد: توسعه این برنامهها علاوه بر معرفی فرهنگ مازندران، میتواند ارتباط میان هیأتهای مذهبی استان را نیز تقویت کرده و زمینه اجرای برنامههای مشترک و حضور منسجمتر آنها در رویدادهای فرهنگی و مذهبی را فراهم کند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان مازندران با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح کیفی و کمی برنامههای آینده بیان کرد: تجربه برگزاری مراسم در صحن قدس نشان داد که ظرفیت قابل توجهی برای حضور اقوام و هیأتهای مذهبی وجود دارد و در ادامه باید علاوه بر افزایش تعداد برنامهها، کیفیت اجرای آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.
عزیززادهگرجی در بخش دیگری از سخنان خود از عوامل اجرایی و فرهنگی برگزاری مراسم عزاداری اقوام مازندران در حرم مطهر رضوی تقدیر کرد و گفت: برنامهریزی، هماهنگی، اعزام گروهها و اجرای این مراسم حاصل همکاری مجموعهای از عوامل فرهنگی و اجرایی بود و از همه افرادی که در برگزاری آن نقش داشتند، قدردانی میکنم.
وی همچنین از همکاری صدا و سیما در اطلاعرسانی و انعکاس این برنامهها تشکر کرد و افزود: رسانهها در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و آئینی اقوام و انتقال جلوههای عزاداری سنتی به مخاطبان نقش مهمی دارند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان مازندران با اشاره به برنامه «حسینیه حرم» خاطرنشان کرد: تولید و انتشار این برنامهها فرصت مناسبی برای معرفی فرهنگ مذهبی و آئینی اقوام و هیأتهای مختلف کشور ایجاد کرده است و از عوامل تولید، رسانهها و مجموعههایی که در انعکاس این برنامهها همکاری داشتند، تقدیر میکنیم.
وی در پایان تأکید کرد: راهاندازی دبیرخانه دائمی عزاداری اقوام، گامی برای استمرار این حرکت فرهنگی و مذهبی است و امیدواریم با مشارکت هیأتهای مذهبی، کانونهای خدمت رضوی، مجموعه حرم مطهر رضوی و رسانهها، شاهد توسعه برنامههای آئینی اقوام در طول سال باشیم.
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