به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «به سوی شرق» در پنج نسخه نفیس تهیه شده و مجموعه‌ای از عکس‌های ارزشمند ثبت‌شده توسط استاد فارسی، عکاس پیشکسوت و صاحب‌نام ورزش ایران، از حضور ورزشکاران و کاروان‌های ورزشی کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی برگزارشده در ژاپن را دربرمی‌گیرد.



از جمله تصاویر این مجموعه می‌توان به عکس‌های حضور ایران در بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو، بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ توکیو و مسابقات جهانی کشتی سال ۱۹۶۱ در یوکوهاما اشاره کرد؛ تصاویری که بخشی از خاطرات و لحظات کمتر دیده‌شده تاریخ حضور ورزش ایران در عرصه بین‌المللی را در قاب دوربین ثبت کرده‌اند.



طراحی جلد و هویت بصری کتاب نیز با نگاهی به پیوندهای فرهنگی ایران و ژاپن انجام شده است. در این طراحی، از سرو به عنوان یکی از نمادهای ایران و نشانه‌ای از جوانی و پایداری، در کنار خورشید تابان به عنوان نماد ژاپن استفاده شده است تا مفهوم ارتباط، دوستی و پیوند فرهنگی میان دو کشور در قالبی هنری به نمایش گذاشته شود.



در جریان مراسم خوش آمدگویی (Welcome Ceremony) بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ که همزمان با مراسم اهتزاز پرچم کشورهای شرکت‌کننده در محل منطقه آزاد و عمومی دهکده (International Zone) دهکده بازی‌ها برگزار شد، یک نسخه از این کتاب توسط اصغر رحیمی، سرپرست کاروان ورزشی ایران به شهردار دهکده بازی‌ها اهدا شد.



این مراسم با حضور جمعی از نمایندگان کادرهای فنی، پزشکی و سرپرستی کاروان‌های کشورهای شرکت‌کننده برگزار شد و طی آن پرچم کشورهای حاضر در بازی‌ها در منطقه بین‌المللی دهکده به اهتزاز درآمد.



در این مراسم، سرپرستان کاروان‌های ورزشی کشورهای شرکت‌کننده نیز هدایایی را به شهردار دهکده بازی‌ها اهدا کردند که نماینده کاروان ایران، کتاب نفیس «به سوی شرق» را به عنوان هدیه‌ای فرهنگی و نمادین از سوی ایران تقدیم کرد.



اهدای «به سوی شرق» به مسئولان ورزش ژاپن، تنها ارائه یک کتاب عکس نیست؛ بلکه روایتی تصویری از سال‌ها حضور ورزشکاران ایرانی در رویدادهای ورزشی ژاپن و بخشی از تاریخ مشترک ورزشی دو کشور است؛ مجموعه‌ای که تلاش دارد پیوند میان تاریخ ورزش، فرهنگ و دوستی ایران و ژاپن را در قاب تصاویری ماندگار به نمایش بگذارد.