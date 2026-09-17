خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور می‌توانید با شماره ۲۵۶ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ لاله مرزبان و انتظاری که فراتر از قاب ونیز بود

جایزه بهترین بازیگر بخش افق‌های جشنواره ونیز به لاله مرزبان رسید؛ بازیگری که بیشتر با سریال شناخته شده است و راهش را از تلویزیون به تصویر باز کرد.

او پیش از این در آثار سینمایی هم بازی کرده است اما سال گذشته با سریال «آبان» بیشتر شناخته شد و حتی جایزه ونیز باعث شد برخی صحنه ها از بازی او که قبلا مورد انتقاد گرفته بود دوباره وایرال شود. با این حال او این چند روز نه به دلیل بازی در سریال و نه حتی برای فیلم جدیدش بحث برانگیز شد. او بیشتر به دلیل سخنانش در هنگام دریافت جایزه واکنش انتقادی گرفت.

انتظار می رفت مرزبان از تریبون بین‌المللی جشنواره و فرصتی که فراهم شده برای روایت صریح‌تری از وضعیت ایرانی بگوید که ۴۰ روز زیر بار موشک و بمب رفت.

این انتظار به حقی است به ویژه که روایت‌های حملات نظامی به ایران در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده ای داشته است. برای همین، طبیعی بود بخشی از مخاطبان انتظار داشته باشند بازیگر ایرانی در یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی جهان، علاوه بر موفقیت شخصی، درباره ایرانِ زیر فشار جنگ نیز سخن بگوید.

هرچند این نوع روایت مرزبان هم انتخاب جدیدی نبود و این مدل پرداخت کلیشه ای به وطن مورد انتظار همان جشنواره هاست و امروز از چهره‌های ایرانی حاضر در صحنه‌های بین‌المللی، تنها به اهدای جایزه اکتفا نمی کنند بلکه نحوه روایت ایران و انتخاب کلمات نیز بخشی از اتفاق مورد نظرشان است.

در چنین فضایی هوشمندانه و جسورانه بود اگر مرزبان حداقل به کودکان و زنان بی گناهی می پرداخت که ناخواسته بدون سلاح و بدون آنکه بدانند قربانی جنگ شدند.

نقد هفته؛ «بدنام»

سریال «بدنام» که با ترکیب بازیگران شناخته‌شده و سابقه حامد عنقا در تولید آثار بحث برانگیز شبکه نمایش خانگی وارد میدان شد، این روزها با انتقادهایی درباره کش‌دار شدن روایت و پیش نرفتن قصه مواجه شده است. از زمان طولانی یک قسمت در بیمارستان تا انتقادهایی که نشان می دهد مخاطب انتظار دارد قصه زودتر به سرانجام و پایان برسد.

«بدنام» نخستین تجربه کارگردانی احسان سجادی حسینی است و حامد عنقا، خالق آثاری چون «آقازاده» نویسندگی و تهیه‌کنندگی آن را بر عهده دارد.

ترکیب بازیگران نیز از نقاط مورد توجه سریال است. حسن پورشیرازی، امیر آقایی و سینا مهراد که به‌ ترتیب در نقش یک تاجر ریاکار، وکیلی بلندپرواز و پسری عاشق‌پیشه ظاهر شده‌اند توانستند مخاطب را جذب کنند. ستایش رجایی‌نیا نیز که با نقش یلدا بیشتر شناخته شد مورد توجه قرار گرفت.

با این حال مسئله اصلی «بدنام» در قسمت های متعدد آن، فاصله میان ظرفیت‌های داستانی و ریتم روایت است. مخاطبی که برای کشف رازها و دنبال کردن سرنوشت شخصیت‌ها همراه سریال شده است، انتظار دارد هر قسمت اطلاعات تازه‌ای به او بدهد؛ نه اینکه صرفاً موقعیت‌های پیشین را امتداد دهد.

به ویژه که حامد عنقا در سبک ویژه خود حتی بخشی از قصه را هم در ابتدا برای مخاطب لو می دهد و مخاطب بیشتر چگونگی قصه را در ادامه می بیند. سریال در قسمت های اخیر می توانست با تدوینی دوباره کوتاه تر شود تا مخاطب هم احساس نکند سرش کلاه رفته است.

پایان هفته؛ جای خالی کامران نجف زاده

امشب آخرین قسمت مستند «جزئیات» با روایتگری کامران نجف‌زاده از شبکه نسیم پخش می‌شود؛ برنامه‌ای که با تلفیق سفرنامه تصویری و مستندنگاری، تلاش کرد تجربه زیسته مردم جنوب را در جنگ از قاب تلویزیون به تصویر بکشد.

«جزئیات» با کارگردانی سیدمحمدرضا حسینی و تهیه‌کنندگی علیرضا خوش‌بیان، ابتدا با روایت حال‌وهوای مسیر کربلا و همراهی با زائران اربعین تولید شد اما در ادامه، با حضور در مناطق جنوبی کشور در روزهای جنگ، از هرمز و خارک تا سیریک، بندرعباس، لامرد و میناب، وجه دیگری از روایتگری خود را به نمایش گذاشت.

سابقه خبرنگاری کامران نجف‌زاده و تسلط او بر روایت موقعیت‌های بحرانی باعث شد تا او به‌جای غلبه هیجان و نمایش اغراق‌آمیز بحران، از دل اتفاقات، روایتی مستند از فضایی بسازد که مخاطب هم نیاز دارد درباره اش بداند.

برخی صحنه ها هم می تواند قیاس باشد تا هم مخاطب شرایط را درک کند و هم بفهمد مجری یا راوی چگونه از پس آن برمی آید. مثل ماجرای گرفتار شدن قایق نجف زاده در تنگه هرمز و تمام شدن بنزین که او با طنازی و ادبیات شخصی خود از کنار موقعیت عبور می‌کند بدون اینکه هیجان یا شواف جای واقعیت را بگیرد.

امشب آخرین قسمت از «جزئیات» پخش می شود و البته هنوز هم خبری از تاک شوی «برمودا» با اجرای کامران نجف‌زاده نیست. برنامه ای که تلاش داشت گفتگوهای متفاوتی رقم بزند و در روزهایی که پلتفرم‌ها مملو از تاک‌شوهای مختلف‌ هستند غیبت برنامه‌ای مانند «برمودا»، بیش از همیشه احساس می‌شود.

به ویژه که این روزها خلا تولیدات شخصیت‌محور و گفتگومحوری که بتوانند با تکیه بر هویت مجری، مخاطب را پای تلویزیون نگه دارند بسیار پررنگ است.

خبر هفته؛ فصل جدید «اسباب زحمت»

تصویربرداری فصل دوم مجموعه طنز «اسباب زحمت» آغاز شد و گروه تولید کار خود را از تهران کلید زده‌اند.

فصل دوم این مجموعه با حضور همان گروه بازیگران فصل نخست مقابل دوربین رفته و قرار است در ادامه، با سفر گروه به شهرهای مختلف، ماجراهای تازه‌ای برای شخصیت ها رقم بخورد که دردسرهای زیادی هم برایشان به همراه دارد. این دردسرها در کنار سفرهای پرماجرا به شهرهای مختلف، بخشی از داستان فصل دوم این سریال را شکل می‌دهد.

این مجموعه به سفارش سیمافیلم تولید می‌شود. فصل دوم «اسباب زحمت» نیز مانند فصل نخست، با تکیه بر موقعیت‌های طنز و ماجراهای خانوادگی شخصیت‌های اصلی پیش می‌رود و سفرهای آنان به شهرهای مختلف، موقعیت‌های تازه‌ای را برای ادامه داستان رقم خواهد زد.