«دکتر معین»؛ میراثی که هنوز برای نسل امروز حرف دارد

خبرگزاری مهر، گروه استانها- هما اکبری: دکتر محمد معین را میتوان بزرگداشت، اما مهمتر از برگزاری آیینهای بزرگداشت، شناساندن این چهره علمی و فرهنگی به نسل جدید است؛ نسلی که برای شناخت مفاخر خود بیش از مراسم، به روایتهای تازه، شخصیت پردازی فرهنگی و پیوند میان میراث گذشته و زندگی امروز نیاز دارد.
گاهی یک نام فراتر از یک نام است؛ به یک جغرافیا معنا میدهد، به یک شهر هویت میبخشد و بخشی از حافظه فرهنگی یک ملت را با خود همراه میکند.
در آستانهاشرفیه، نام «محمد معین» از همین جنس است؛ مردی که بخش مهمی از عمر خود را صرف پژوهش، پاسداری از زبان فارسی و صیانت از میراث ادبی و فرهنگی ایران کرد و آرامگاهش در این شهر، امروز به یکی از نشانههای هویت فرهنگی آستانهاشرفیه و گیلان تبدیل شده است.
دکتر محمد معین را نمیتوان تنها در قاب یک استاد دانشگاه، پژوهشگر یا لغتشناس دید. او از نسلی از دانشمندان ایرانی بود که زبان را صرفاً ابزاری برای سخن گفتن نمیدانستند، بلکه آن را حافظ تاریخ، فرهنگ، اندیشه و هویت یک ملت میدیدند.
از همین منظر، فعالیتهای علمی معین در حوزه زبان و ادبیات فارسی تنها به نگارش آثار دانشگاهی محدود نمیشود، بلکه بخشی از تلاش گسترده برای شناخت، ساماندهی و پاسداری از میراث زبانی و ادبی ایران بود.
۱۷ شهریور؛ نقطهای مهم در زندگی علمی معین
۱۷ شهریورماه یادآور یکی از نقاط مهم زندگی علمی دکتر محمد معین است؛ روزی که وی در سال ۱۳۲۱ از رساله دکتری خود در رشته زبان و ادبیات فارسی دفاع کرد و در شمار نخستین چهرههای علمی ایران در این حوزه قرار گرفت.
اهمیت این رویداد را باید در شرایطی دید که زبان و ادبیات فارسی هنوز برای تثبیت جایگاه علمی و دانشگاهی خود در ساختار آموزش عالی کشور، مسیر طولانی در پیش داشت.
معین در چنین فضایی، دانش زبان فارسی را با پژوهش دانشگاهی پیوند زد و در ادامه مسیر علمی خود به یکی از چهرههای اثرگذار در این عرصه تبدیل شد.
با این حال، روایت معین در آستانهاشرفیه تنها به یک دانشمند و آرامگاه او محدود نمیشود؛ بلکه روایت شهری است که بخشی از اعتبار فرهنگی خود را از پیوند با یکی از چهرههای برجسته زبان و ادب فارسی به دست آورده است.
سالهاست آرامگاه دکتر معین در این شهر قرار دارد و این حضور میتواند ظرفیت مهمی برای بازتعریف هویت فرهنگی آستانه اشرفیه ایجاد کند؛ ظرفیتی که در صورت برنامهریزی مناسب میتواند از یک بنای یادبود فراتر رفته و به بستری برای آموزش، پژوهش، گردشگری فرهنگی و ارتباط نسل جدید با میراث زبان فارسی تبدیل شود.
معین؛ حلقهای از زنجیره پاسداری از زبان فارسی
اگر فردوسی را یکی از بزرگترین پاسداران هویت زبانی و فرهنگی ایران بدانیم، دکتر محمد معین را نیز میتوان در امتداد همان جریان دانایی و ایران دوستی علمی دید؛ دانشمندی که با ابزار پژوهش و خرد دانشگاهی، مسیر پاسداری از زبان و فرهنگ ایرانی را دنبال کرد.
از این منظر، احترام به دکتر معین تنها احترام به یک چهره دانشگاهی نیست؛ بلکه احترام به دانش، خرد و زبان فارسی است و آستانه اشرفیه میتواند این میراث را نه صرفاً به عنوان یک افتخار تاریخی، بلکه به عنوان سرمایهای زنده برای آینده فرهنگی شهر و نسلهای فردا به کار گیرد.
معین فخر زبان و ادبیات فارسی
سعید طاهری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز در آستانهاشرفیه میزبان خالق «فرهنگ معین» هستیم و با بزرگداشت یاد و خاطره دکتر معین تلاش میکنیم به جامعه ایرانی و گیلانی، بهویژه مردم آستانه اشرفیه، یادآوری کنیم که مرد بزرگی در عرصه فرهنگ و ادبیات در این شهر آرمیده است.
وی افزود: دکتر معین فخر زبان و ادبیات فارسی و از چهرههای ارزشمند فرهنگی کشور است و معرفی چنین شخصیتهایی به نسل جوان و نوجوان اهمیت بسیاری دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با تأکید بر ضرورت الگوسازی فرهنگی برای نسل جدید اضافه کرد: جوانان و نوجوانانی که دل در گرو این آب و خاک، فرهنگ و ایرانزمین دارند، باید با شخصیتهایی آشنا شوند که عمر خود را در مسیر علم، فرهنگ و اعتلای نام ایران صرف کردهاند.
فرهنگ و ادب ایران مدیون دکتر معین است
حسین داداشی، عضو انجمن مفاخر ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت پاسداشت شخصیت های علمی و فرهنگی اظهار کرد: بزرگداشت مفاخر ارزشمندی که سالیان سال برای این مرز و بوم تلاش کردهاند، اقدامی ضروری در مسیر حفظ و تقویت هویت فرهنگی جامعه است.
وی ادامه داد: فرهنگ و ادبیات ما مدیون تلاشهای ارزشمند شخصیتهایی همچون دکتر معین است و معرفی این چهرهها میتواند در شکلگیری الگوهای فرهنگی برای جامعه نقش مهمی داشته باشد.
عضو انجمن مفاخر ایران با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی آستانه اشرفیه بیان کرد: این شهرستان علاوه بر برخورداری از ظرفیتهای مذهبی و تاریخی، به واسطه وجود مرقد مطهر حضرت سیدجلالالدین اشرف(ع) از جایگاه فرهنگی ویژهای برخوردار است و میتوان از این ظرفیت برای معرفی شخصیتهای علمی، فرهنگی، ادبی و حتی ورزشی شهرستان استفاده کرد.
داداشی گفت: در حوزههای مختلف، از علما و شخصیتهای دینی گرفته تا چهرههای علمی، فرهنگی و ورزشی، مفاخر ارزشمندی داریم که در سطح ملی و حتی بینالمللی شناخته شدهاند و آثار ماندگاری از خود برجای گذاشتهاند.
جایگاه رفیع دکتر معین در تاریخ فرهنگ ایران
مسعود ربیعیفر، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستردگی فعالیتهای علمی دکتر معین اظهار کرد: درباره دکتر معین بسیار گفته شده، اما با این حال همچنان گفتنی های بسیاری درباره شخصیت علمی و آثار این استاد برجسته وجود دارد.
وی با اشاره به ابعاد مختلف فعالیتهای علمی دکتر معین افزود: آثار و پژوهشهای او را میتوان در دو حوزه کلی ادبیات پیش و پس از اسلام بررسی کرد که هر یک از اهمیت ویژهای برخوردار است.
این نویسنده و پژوهشگر تصریح کرد: در حوزه ادبیات پیش از اسلام، مباحث مرتبط با زبان و زبانشناسی و پژوهشهای دکتر معین از اهمیت بسیاری برخوردار است و آثار ارزشمندی در این زمینه از وی برجای مانده است.
ربیعیفر «طرح نوین دستور فارسی» را یکی دیگر از آثار برجسته دکتر معین دانست و بیان کرد: در حوزه ادبیات پس از اسلام نیز رساله دکتری و پژوهشهای وی درباره موضوعاتی همچون مزدیسنا و ادبیات فارسی، بخش دیگری از میراث علمی این استاد را تشکیل میدهد.
وی با تأکید بر جایگاه دکتر معین در تاریخ فرهنگ ایران خاطرنشان کرد: دکتر معین یکی از استوانههای وزین فرهنگ و ادب ایران است و برگزاری مراسم بزرگداشت او باید متناسب با شأن علمی و جایگاه این شخصیت باشد.
ضرورت شخصیتپردازی فرهنگی برای نسل جدید
اسماعیل محمدپور، شاعر و پژوهشگر ادبیات، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر جامعهای مدیون فرهیختگان و اهل فرهنگ و ادب خود است و بدون فرهنگ، ساختارهای اجتماعی و حتی اقتصادی جامعه نمیتواند به شکل مطلوب بنا شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به پیوست فرهنگی در فرآیند توسعه افزود: ساختارهای اقتصادی و اجتماعی باید از پشتوانه فرهنگی برخوردار باشند و برگزاری برنامههایی برای بزرگداشت فرهیختگان از همین منظر، ضرورتی انکارناپذیر دارد.
محمدپور، دکتر معین را از مفاخر کشور و دارای جایگاهی فراتر از مرزهای ایران دانست و اضافه کرد: استاد معین از مفاخر ملی و حتی بینالمللی است و برگزاری چنین برنامههایی میتواند زمینه آشنایی نسل جدید با پشتوانههای فرهنگی کشور را فراهم کند.
وی ادامه داد: نسل جدید، نسلی هوشمند و جستوجوگر است و باید فرصت شناخت چهرههایی را داشته باشد که بخش مهمی از سرمایه فرهنگی و علمی ایران را شکل دادهاند.
به گفته این شاعر و پژوهشگر ادبیات، معرفی مفاخر و برگزاری آیین های بزرگداشت آنان میتواند بخشی از خلأهای فرهنگی موجود را برطرف کند و ارتباط نسل جدید را با میراث علمی، ادبی و فرهنگی کشور افزایش دهد.
از مراسم بزرگداشت تا ساختن یک میراث زنده
آنچه امروز درباره دکتر محمد معین اهمیت دارد، تنها تکرار نام او در تقویم مناسبتها یا برگزاری آیین های سالانه نیست؛ مسئله اصلی، چگونگی تبدیل این میراث به بخشی از زندگی فرهنگی نسل جدید است.
آستانه اشرفیه با برخورداری از آرامگاه دکتر معین، ظرفیت آن را دارد که این مکان را به محلی برای روایت زندگی، آثار و اندیشههای او تبدیل کند؛ روایتی که بتواند زبان و ادبیات فارسی را از فضای صرفاً دانشگاهی خارج کرده و آن را با دغدغهها و نیازهای نسل امروز پیوند دهد.
معین میراثی متعلق به گذشته نیست؛ میراثی است که اگر درست روایت شود، همچنان میتواند برای امروز و آینده حرف داشته باشد.
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