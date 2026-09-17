یادواره شهدای جنگ دوم و سوم تحمیلی ارتش در اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که با شعار «ارتش، سنگر ایمان و ایران؛ شهیدانش ستارگان آسمان» برگزار شد، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و ارج نهادن به مقام شامخ شهدای استانهای اصفهان، یزد و چهارمحالوبختیاری بود. این آیین که در بستری معنوی و با حضور باشکوه مردم شهیدپرور اصفهان همراه بود، پیام ایستادگی و وحدت ملت ایران در برابر هجمههای پیچیده دشمن را مخابره کرد.
دشمن در پی تجزیه و آشوب بود اما ناکام ماند
اکبر صالحی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان در این آیین، ضمن تبیین ابعاد جنگ ترکیبی دشمن، اظهار کرد: دشمن با طراحیهای پیچیده و بر اساس اطلاعات واهی، تصور میکرد با هدف قرار دادن ارکان نظام و مسئولان ارشد کشور، میتواند به اهداف شوم خود شامل سقوط نظام، تجزیه کشور و ایجاد آشوب گسترده دست یابد؛ اما با لطف خداوند و بصیرت ملت ایران، این نقشهها نقش بر آب شد.
وی افزود: دشمن گمان میکرد با فشارهای روانی و هدف قرار دادن رهبری، ملت ایران را از نظام اسلامی جدا خواهد کرد، غافل از آنکه این مردم، تربیتیافته مکتب اباعبدالله الحسین (ع) هستند و زیر بار ظلم نمیروند. حضور پرشور مردم در ۲۲ دی و ۲۲ بهمن، خود گواهی بر این حقیقت است که ملت ایران در بزنگاههای حساس، همواره پشتیبان نظام و کشور خود هستند.
روایت «معجزه الهی» در دشت مهیار
معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه دشت مهیار اشاره کرد و آن را یک «معجزه الهی» خواند. صالحی گفت: به عنوان خادم مردم در شورای تأمین استان، از نزدیک در جریان جزئیات این حادثه قرار داشتم. دشمن با استفاده از بالگردها و پهپادها، محدوده وسیعی را تحت کنترل گرفته بود تا مانع از هرگونه تحرک شود.
وی تصریح کرد: در آن شرایط حساس، نیروهای مسلح قهرمان ما، از جمله شهید امیر زارع و همکاران دلاورش، با صلابت و اقتدار ایستادگی کردند. شرایط به گونهای پیش رفت که دشمن، همچون واقعه طبس، ناچار شد خود اقدام به بمباران نیروهای خویش کند. این حادثه مصداق بارز آیه شریفه «وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» بود و خداوند بار دیگر یاریگر ملت ایران در برابر دشمنان شد.
صالحی همچنین از نقش مردم محلی، از جمله عشایر و کشاورزان دشت مهیار، در شناسایی و گزارش موارد مشکوک تقدیر کرد و افزود: این هوشیاری مردم در کنار آمادگی نیروهای نظامی و امنیتی، سدی نفوذناپذیر در برابر توطئههای دشمن ایجاد کرده است.
رشد ۴۶ درصدی افتتاح پروژهها در شرایط جنگ اقتصادی
صالحی با اشاره به شرایط معیشتی مردم، اظهار کرد: ما به عنوان خدمتگزاران مردم، در برابر شرافت و ایستادگی ملت احساس شرمندگی میکنیم و تمام تلاش مسئولان استان، کاهش این فشارها و خدمت صادقانه به مردم است.
وی با اشاره به اقدامات عمرانی استان گفت: با وجود تمام جنگهای رسانهای و فشارهای اقتصادی، مسئولان استان با جدیت به دنبال پیشرفت هستند؛ به طوری که تعداد پروژههای افتتاح شده در استان از یکهزار و ۱۷۵ طرح در هفته دولت سال گذشته به یکهزار و ۷۱۵ پروژه در سال جاری رسیده است که نشاندهنده رشد ۴۶ درصدی در شرایط دشوار کنونی است.
تاکید بر انسجام ملی و مقابله با ناامیدسازی
معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان در پایان بر لزوم حفظ وحدت و انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: فضای مسموم مجازی و رسانههای معاند، خیرخواه ملت ایران نیستند و به دنبال یأسآفرینی هستند. ما باید با توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب، بر مصالح ملی تمرکز کنیم و با حفظ اتحاد، آیندهای درخشان برای کشور رقم بزنیم.
در این مراسم، یاد و خاطره همه شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران، به ویژه شهدای واقعه دشت مهیار و شهید سید عبدالرحیم موسوی، گرامی داشته شد و حاضران با نثار گل و فاتحه، با آرمانهای بلند آنان تجدید پیمان کردند.
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