حضور گردشگران عبوری نیازمند تامین زنجیره کامل خدمات گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حق‌لطفی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت و برنامه‌های توسعه تله‌سی‌یژ قزوین اظهار کرد: این مجموعه در فاصله حدود ۱۲ کیلومتری شهر قزوین قرار دارد و با توجه به موقعیت خود می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های قابل توجه گردشگری استان تبدیل شود، اما بهره‌گیری از این ظرفیت نیازمند استانداردسازی و ایجاد خدمات متنوع گردشگری در اطراف آن است.

وی افزود: تله‌سی‌یژ قزوین در حال حاضر با همکاری شهرداری‌های قزوین و محمدیه و سازمان همیاری شهرداری‌های استان اداره می‌شود و برای مدیریت بهتر و فراهم شدن زمینه توسعه آن، بهتر است مدیریت مجموعه به صورت یکپارچه دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین پیشنهاد کرد سهم شهرداری محمدیه و سازمان همیاری شهرداری‌های استان در این مجموعه به شهرداری قزوین واگذار شود تا مدیریت تله‌سی‌یژ به صورت واحد انجام گیرد.

ضرب‌الاجل سه‌ماهه برای مطالعه توسعه تله‌سی‌یژ

حق‌لطفی همچنین خواستار انجام مطالعات لازم برای توسعه تله‌سی‌یژ قزوین ظرف سه ماه شد و گفت: پس از مشخص شدن نتایج مطالعات، اقدامات لازم برای استانداردسازی مجموعه و ایجاد خدمات مورد نیاز گردشگران با هدف جذب بیشتر گردشگر باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به موقعیت ارتباطی قزوین بیان کرد: روزانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در جاده‌های استان تردد می‌کنند و مجموع تردد سالانه در محورهای مواصلاتی قزوین به حدود ۴۰۰ میلیون مورد می‌رسد.

معاون استاندار قزوین افزود: از سوی دیگر حدود ۲۰ میلیون نفر در تهران و البرز، در نزدیکی استان قزوین، زندگی می‌کنند که این ظرفیت جمعیتی می‌تواند زمینه مناسبی برای جذب گردشگر فراهم کند.

وی ادامه داد: نزدیکی قزوین به پایتخت همچنین ظرفیت مناسبی برای برگزاری رویدادهای ورزشی و گردشگری ایجاد کرده است و باید از این موقعیت برای رونق گردشگری استان استفاده شود.

قزوین به دنبال جذب گردشگران عبوری

حق‌لطفی با اشاره به استقبال گردشگران از برنامه‌های اخیر استان خاطرنشان کرد: ثبت جهانی قلعه‌های الموت در شهریورماه و برگزاری هفته فرهنگی قزوین در همین ماه، حضور قابل توجه گردشگران در استان را به همراه داشت و نشان داد رویدادها و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی می‌توانند در جذب گردشگر مؤثر باشند.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های گردشگری استان گفت: برای بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری قزوین، علاوه بر توسعه زیرساخت‌هایی مانند هتل‌ها و مراکز اقامتی، باید زنجیره‌ای متنوع و کامل از خدمات و بسته‌های گردشگری شکل بگیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین افزود: با شکل‌گیری این زنجیره خدمات، قزوین می‌تواند از ظرفیت گردشگران عبوری نیز بهره بیشتری ببرد.

در این نشست امیر جعفرزادگان، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین، سیدمحمد علمی، سرپرست شهرداری قزوین، پیری، شهردار محمدیه و محمد حسینی، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان نیز حضور داشتند.

