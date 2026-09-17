به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائمپناه عصر پنج شنبه در جمع مدیران و مسئولان استان زنجان با قدردانی از تلاشهای مجموعه دولت و دستگاههای اجرایی اظهار کرد: در بخشهای مختلف کشور اقدامات قابل توجهی در حوزه مدرسهسازی، تأمین انرژی، معیشت مردم، نظام سلامت و مدیریت بحران انجام شده و این اقدامات در شرایطی صورت گرفته که کشور با محدودیتها و فشارهای فراوان مواجه بوده است.
وی با اشاره به مدیریت شرایط کشور در جریان جنگ اخیر افزود: کشور در دو مرحله با یک جنگ تمامعیار و فشارهای گسترده مواجه شد، اما با وجود این شرایط، در حوزه تأمین کالاها، خدمات مورد نیاز مردم و مدیریت انرژی، اجازه داده نشد کشور با کمبودهای گسترده مواجه شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: این دستاوردها حاصل تلاش دولت، دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، بخشهای مختلف حاکمیت و در نهایت همراهی مردم است و باید از همه کسانی که در این مسیر تلاش کردند، قدردانی کرد.
قائمپناه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تولید تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز کشور گفت: بسیاری از تجهیزات و امکانات مورد نیاز از جمله ترانسفورماتورها و تجهیزات صنعت برق در داخل کشور تولید میشود و این ظرفیتها نتیجه سالها حمایت از تولید داخلی و تلاش متخصصان و صنعتگران ایرانی است.
وی همچنین با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره عملکرد دولت گفت: رهبر انقلاب از اقدامات رئیسجمهور و دولت چهاردهم در شرایط دشوار کشور قدردانی کردهاند و این موضوع نشان میدهد که در شرایط کنونی باید نگاه انسجامی و وحدتآفرین داشته باشیم و از نگاههایی که موجب ایجاد شکاف و تضعیف ساختارهای کشور میشود، پرهیز کنیم.
معاون اجرایی رئیسجمهور تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی مجموعهای از ارکان و نهادهای بههمپیوسته است؛ نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، دستگاههای امنیتی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، دولت و شورای عالی امنیت ملی، همگی بخشی از ساختار جمهوری اسلامی هستند و تضعیف هر یک از این ارکان به مصلحت کشور نیست.
قائمپناه با تأکید بر اینکه اداره بخش عمده امور روزمره کشور بر عهده دولت است، گفت: دولت، وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی بهطور مستقیم با زندگی مردم در ارتباط هستند و مسئولیت تأمین بسیاری از نیازهای مردم بر عهده آنهاست؛ بنابراین باید تلاشهای آنان در شرایط دشوار کنونی دیده شود.
وی افزود: نیروهای مسلح مسئولیت دفاع از آسمان، زمین و آبهای کشور را بر عهده دارند و نیروهای انتظامی نیز در ارتباط مستقیم با مردم وظایف مهمی دارند، اما دولت نیز در خط مقدم اداره کشور و تأمین نیازهای جامعه قرار دارد و مدیران و کارکنان دولت با وجود همه فشارها و تهدیدها در حال خدمت هستند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: مردم ایران در این شرایط با وجود مشکلات اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی، پای کشور ایستادهاند و این تابآوری مردم باید مورد توجه و قدردانی قرار گیرد.
قائمپناه خاطرنشان کرد: یکی از اهداف دشمن این بود که از طریق ایجاد نارضایتی در جامعه، میان مردم و حاکمیت فاصله ایجاد کند و کشور را از درون با چالش مواجه سازد، اما همراهی مردم و انسجام ملی اجازه تحقق این هدف را نداد.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی همه باید به یکدیگر انرژی مثبت بدهیم و به جای برجسته کردن ضعفها و ایجاد ناامیدی، ظرفیتها و تلاشهای انجامشده را نیز ببینیم. دولت، نیروهای مسلح و سایر ارکان نظام هر یک در حوزه مسئولیت خود برای حفظ کشور و تأمین امنیت و آرامش مردم تلاش میکنند.
قائمپناه با اشاره به عملکرد رئیسجمهور گفت: دکتر پزشکیان در این شرایط با شجاعت در میدان حضور دارد و با وجود همه فشارها و تهدیدها، مسئولیت خود را با جدیت دنبال میکند.
معاون اجرایی رئیسجمهور درباره روند تصمیمگیریهای کلان کشور نیز اظهار کرد: تصمیمات مهم در حوزه امنیت ملی بر اساس سازوکارهای قانونی و کارشناسی اتخاذ میشود و شورای عالی امنیت ملی یکی از مهمترین نهادهای تصمیمگیر در این حوزه است.
وی ادامه داد: در شورای عالی امنیت ملی، فرماندهان نظامی و مسئولان ارشد سیاسی و رؤسای قوا حضور دارند و مسائل مختلف کشور از ابعاد گوناگون بررسی میشود. تصمیمات این شورا بر اساس ارزیابی شرایط، هزینهها، منافع و مصالح کشور اتخاذ و در چارچوب قانونی دنبال میشود.
قائمپناه افزود: اینکه در یک مقطع چه اقدامی انجام شود، چه زمانی مذاکره یا اقدام دیگری صورت گیرد، میدان و دیپلماسی چگونه در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند و کشور چه هزینهای را متحمل شود، موضوعاتی است که در چارچوب ساختارهای قانونی و با بررسی همه جوانب تصمیمگیری میشود.
وی با بیان اینکه تصمیمات کلان کشور مبتنی بر سازوکارهای مشخص است، تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ساختار و نهادهای تصمیمگیری مشخصی دارد و تصمیمات مهم کشور از مسیرهای قانونی و کارشناسی دنبال میشود و در نهایت نیز در چارچوب اختیارات قانونی، تصمیمات لازم اتخاذ و اجرا میشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید مجدد بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: در شرایطی که کشور در معرض فشارهای خارجی قرار دارد، نباید اجازه دهیم اختلافات داخلی و نگاههای وحدتشکن، توان کشور را کاهش دهد.
قائمپناه خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام، همدلی و تابآوری نیاز داریم و باید همه ظرفیتهای کشور را برای عبور از مشکلات به کار بگیریم.
وی ابراز امیدواری کرد: با وجود همه فشارها و تهدیدها، ایران همچنان استوار، مقتدر و قدرتمند باقی بماند و حرمت و عزت همه مردم ایران حفظ شود.
نظر شما