آمبولانس هوایی در فرودگاه اصفهان مستقر شد

ابوذر ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار یک فروند جت آمبولانس هوایی در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، اظهار کرد: فراهم شدن امکان انتقال سریع و تخصصی بیماران از طریق حمل و نقل هوایی، باعث رشد ظرفیتهای استان در حوزه گردشگری سلامت خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای درمانی و پزشکی استان اصفهان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری سلامت نیازمند شکلگیری یک زنجیره کامل از خدمات درمانی، اقامتی و حملونقل تخصصی بوده و فرودگاه میتواند در این زنجیره، نقش مهمی در جا به جایی سریع بیماران و همراهان آنان ایفا کند.
مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان افزود: بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و هماهنگی میان مجموعههای فرودگاهی، درمانی و گردشگری زمینه را برای ارائه خدمات تخصصیتر و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز گردشگری سلامت فراهم خواهد کرد.
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