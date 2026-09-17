  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴

آمبولانس هوایی در فرودگاه اصفهان مستقر شد

آمبولانس هوایی در فرودگاه اصفهان مستقر شد

اصفهان- مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان از استقرار یک فروند جت آمبولانس هوایی در فرودگاه بین‌ المللی شهید بهشتی خبرداد.

ابوذر ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار یک فروند جت آمبولانس هوایی در فرودگاه بین‌ المللی شهید بهشتی اصفهان، اظهار کرد: فراهم شدن امکان انتقال سریع و تخصصی بیماران از طریق حمل‌ و نقل هوایی، باعث رشد ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری سلامت خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های درمانی و پزشکی استان اصفهان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری سلامت نیازمند شکل‌گیری یک زنجیره کامل از خدمات درمانی، اقامتی و حمل‌ونقل تخصصی بوده و فرودگاه می‌تواند در این زنجیره، نقش مهمی در جا به‌ جایی سریع بیماران و همراهان آنان ایفا کند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان افزود: بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و هماهنگی میان مجموعه‌های فرودگاهی، درمانی و گردشگری زمینه را برای ارائه خدمات تخصصی‌تر و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگری سلامت فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 6950144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه