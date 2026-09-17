استاندار گیلان: ادبیات حافظ هویت تاریخی و فرهنگی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر پنج‌شنبه در مراسم بزرگداشت دکتر محمد معین اظهار کرد: ادبیات، هویت یک ملت را شکل می‌دهد؛ همان‌گونه که فردوسی بزرگ با سرودن شاهنامه، زبان فارسی و هویت ایرانی را حفظ کرد.

استاندار گیلان افزود: علامه دهخدا و دکتر محمد معین نیز گنجینه‌های زبان و ادبیات فارسی بودند و در حفظ واژگان، مفاهیم و میراث ادبی این سرزمین نقش مهمی ایفا کردند. باورها و اعتقادات مذهبی و فرهنگی ما نیز در طول تاریخ از مسیر ادبیات به نسل‌های بعد منتقل شده است.

وی با ا اشاره به شعر این روزهای اجتماع همچون تو رستم تهمتنی گفت: بسیاری از قهرمانان و نمادهای ملی ما از دل ادبیات و شاهنامه فردوسی برخاسته‌اند.

حق شناس با بیان اینکه رساله دکتری دکتر معین ۶۰۰ صفحه‌ای است ،اظهار کرد: این رساله پلی میان ادبیات باستانی و ادبیات داستانی ایجاد کرده و نشان می‌دهد میراث ادبی گذشته همچنان در آثار امروز ما حضور دارد.

وی افزود: بزرگداشت بزرگان به زمان یا مناسبت خاصی نیاز ندارد و باید همواره از شخصیت‌های که برای فرهنگ و هویت این سرزمین تلاش کرده‌اند، قدردانی کنیم. خدمات این بزرگان باید شناخته، ثبت و محفوظ بماند.

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه فرهنگی گیلان گفت: این استان در عرصه‌های ادبی، فرهنگی و دینی از غنای فراوانی برخوردار است و شخصیت‌های همچون دکتر معین و شیخ زاهد گیلانی از مفاخر این خطه به شمار می‌روند.

وی گفت:گیلان ریشه‌ای عمیق و فرهنگی غنی دارد و حضور چهره‌های گیلانی در عرصه‌های مختلف کشور، از جمله یک فرمانده گیلانی در رأس کشور، نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند این استان است.

حق شناس با بیان اینکه هرچه داریم، از فرهنگ، هویت و ادبیات خود داریم، ادامه داد: وظیفه ماست این میراث گران‌بها را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.