به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی پنجشنبه شب در تجمع مردم برازجان اظهار کرد: ما در این کشور سرباز ولایت هستیم و اگر کاری انجام داده‌ایم، در برابر مجاهدت‌ها و بزرگی رزمندگان نیروهای هوافضا، دریایی و مرزبانان کشور، ناچیز است.

وی افزود: مردم دشتستان و برازجان با صدای بلند، با اعتماد به نفس و با تمام وجود اعلام می‌کنند که در مقابل دشمنان ایستاده‌اند و این ایستادگی را تا نابودی کامل دشمنان ادامه خواهند داد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کسی در این خطه از تسلیم در مقابل دشمن سخن نخواهد گفت و مردم دشتستان همچنان با تمام توان از کشور و آرمان‌های خود دفاع خواهند کرد.

رضایی با اشاره به توانمندی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن قدرت فرزندان این ملت و این کشور را دیده است و باید بداند اگر بار دیگر جسارتی علیه ایران اسلامی مرتکب شود، پاسخ ملت ایران سخت‌تر از گذشته خواهد بود.

وی تأکید کرد: پاسخ ایران به هرگونه تجاوز و تعرض، پاسخی عبرت‌آموز، پشیمان‌کننده و سخت‌تر از قبل خواهد بود.

رضایی در پایان با قدردانی از حضور مردم در این تجمع گفت: حضور پرشور مردم نشان‌دهنده عزم و اراده آنان برای ایستادگی و دفاع از کشور است.