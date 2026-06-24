به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح ظهر چهارشنبه در مراسم تاسوعای حسینی که در گلزار شهدای گمنام برازجان برگزار شد، بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه تأکید کرد و گفت: ملت ایران در ماههای اخیر با وجود همه سختیها، استوار و پای کار انقلاب و ولایت ایستادهاند.
وی با اشاره به ایستادگی مردم در شرایط دشوار کشور اظهار کرد: این ملت بیش از سه ماه سختیها و فشارها را تحمل کرده و با روحیه ایثار و فداکاری در میدان حضور داشتهاند و در دفاع از ولایت و آرمانهای انقلاب اسلامی از خود استقامت و پایداری نشان دادهاند.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همدلی و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب هستیم و باید با انسجام و همراهی، توطئههای دشمنان را خنثی کنیم.
امام جمعه دشتستان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه گفت: هرگونه پیام، اقدام یا حرکتی که موجب خدشه به اتحاد و انسجام ملی شود، در راستای اهداف دشمن قرار میگیرد و دشمن با استفاده از جنگ روانی و تبلیغات تلاش میکند میان مردم فاصله ایجاد کند.
وی تصریح کرد: نباید به سخنان و تبلیغات دشمن توجه کنیم و باید در میان خودمان وحدت و همدلی را تقویت کنیم. اختلاف سلیقهها همواره وجود داشته و طبیعی است، اما نباید این تفاوت دیدگاهها به کینه، نفرت و جدایی در جامعه تبدیل شود.
مصلح تأکید کرد: همه ما در خیابان، جامعه، محیط کار و عرصههای مختلف باید منادی وحدت باشیم تا صدایی واحد از ملت ایران به گوش برسد.
وی خاطرنشان کرد: مردم، مسئولان، مدیران و همه اقشار جامعه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و نشان دهند که در عرصههای مختلف اجتماعی، مدیریتی و فرهنگی در کنار هم هستند و در برابر دشمن ایستادگی میکنند.
امام جمعه دشتستان با بیان اینکه پیروزیهای به دست آمده پایان راه نیست، اظهار کرد: پیروزی نهایی به صورت تدریجی و با فتح سنگرهای مختلف حاصل میشود و باید گام به گام مسیر پیشرفت و مقاومت را ادامه دهیم.
وی جنگ امروز را یک نبرد وجودی و تمدنی دانست و گفت: این مبارزه تنها یک رویارویی نظامی یا سیاسی نیست، بلکه جنگی تمدنی و هویتی است که ملت ایران در آن حضور دارد و این مسیر تا تحقق آرمانهای بزرگ اسلامی و ظهور حضرت ولیعصر(عج) ادامه خواهد داشت.
مصلح در پایان با تأکید بر حفظ انسجام ملی و تقویت روحیه همبستگی در جامعه گفت: امروز مهمترین نیاز کشور حفظ وحدت، تقویت سرمایه اجتماعی و ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان است و همه باید برای تحقق این هدف تلاش کنند.
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