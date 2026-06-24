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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

امام جمعه دشتستان: وحدت ملی مهم‌ترین سلاح ملت ایران در برابر دشمن است

امام جمعه دشتستان: وحدت ملی مهم‌ترین سلاح ملت ایران در برابر دشمن است

بوشهر- امام جمعه دشتستان گفت: وحدت ملی مهم‌ترین سلاح ملت ایران در برابر دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح ظهر چهارشنبه در مراسم تاسوعای حسینی که در گلزار شهدای گمنام برازجان برگزار شد، بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه تأکید کرد و گفت: ملت ایران در ماه‌های اخیر با وجود همه سختی‌ها، استوار و پای کار انقلاب و ولایت ایستاده‌اند.

وی با اشاره به ایستادگی مردم در شرایط دشوار کشور اظهار کرد: این ملت بیش از سه ماه سختی‌ها و فشارها را تحمل کرده و با روحیه ایثار و فداکاری در میدان حضور داشته‌اند و در دفاع از ولایت و آرمان‌های انقلاب اسلامی از خود استقامت و پایداری نشان داده‌اند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همدلی و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب هستیم و باید با انسجام و همراهی، توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم.

امام جمعه دشتستان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه گفت: هرگونه پیام، اقدام یا حرکتی که موجب خدشه به اتحاد و انسجام ملی شود، در راستای اهداف دشمن قرار می‌گیرد و دشمن با استفاده از جنگ روانی و تبلیغات تلاش می‌کند میان مردم فاصله ایجاد کند.

وی تصریح کرد: نباید به سخنان و تبلیغات دشمن توجه کنیم و باید در میان خودمان وحدت و همدلی را تقویت کنیم. اختلاف سلیقه‌ها همواره وجود داشته و طبیعی است، اما نباید این تفاوت دیدگاه‌ها به کینه، نفرت و جدایی در جامعه تبدیل شود.

مصلح تأکید کرد: همه ما در خیابان، جامعه، محیط کار و عرصه‌های مختلف باید منادی وحدت باشیم تا صدایی واحد از ملت ایران به گوش برسد.

وی خاطرنشان کرد: مردم، مسئولان، مدیران و همه اقشار جامعه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و نشان دهند که در عرصه‌های مختلف اجتماعی، مدیریتی و فرهنگی در کنار هم هستند و در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند.

امام جمعه دشتستان با بیان اینکه پیروزی‌های به دست آمده پایان راه نیست، اظهار کرد: پیروزی نهایی به صورت تدریجی و با فتح سنگرهای مختلف حاصل می‌شود و باید گام به گام مسیر پیشرفت و مقاومت را ادامه دهیم.

وی جنگ امروز را یک نبرد وجودی و تمدنی دانست و گفت: این مبارزه تنها یک رویارویی نظامی یا سیاسی نیست، بلکه جنگی تمدنی و هویتی است که ملت ایران در آن حضور دارد و این مسیر تا تحقق آرمان‌های بزرگ اسلامی و ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) ادامه خواهد داشت.

مصلح در پایان با تأکید بر حفظ انسجام ملی و تقویت روحیه همبستگی در جامعه گفت: امروز مهم‌ترین نیاز کشور حفظ وحدت، تقویت سرمایه اجتماعی و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان است و همه باید برای تحقق این هدف تلاش کنند.

کد مطلب 6869830

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