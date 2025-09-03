حجتالاسلام والمسلمین مجتبی منصورآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک و تهنیت روزهای آغازین امامت و ولایت حضرت بقیة الله الاعظم (عج) به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و گفت: پیامبر (ص) فرمودند که «هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است.»
وی ادامه داد: شناخت امام (عج)، گوهر وجودی انسان است، اما این شناخت به آسانی حاصل نمیشود و نیازمند توسل و تمسک به درگاه الهی است.
حجت الاسلام منصورآبادی با ذکر دعای عهد، که بر معرفت نفس و شناخت خداوند و رسول و حجت او تأکید دارد، افزود: چه زیباست این دعا که خدایا، حجت خود را به من بشناسان، که اگر نشناسم، از دینم گمراه خواهم شد.
مسئول نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت استان فارس در تبیین کلام امام صادق (ع) مبنی بر اینکه خداوند بندگان را نیافرید مگر برای شناخت و عبادت خویش، گفت: اگر خدا را بشناسیم، او را عبادت میکنیم و اگر عبادت کردیم، از بندگی غیر خدا بینیاز میشویم.
حجت الاسلام منصورآبادی با اشاره به ودیعههای گرانبهای پیامبر اسلام (ص) یعنی کتاب خدا و عترت و اهل بیت (ع) ادامه داد: برای گمراه نشدن، باید هم به کتاب خدا عمل کنیم و هم به عترت و اهل بیت پیغمبر (ص) تمسک جوییم. این دو، تا قیامت از هم جدا نمیشوند.
وی در ادامه، به روایتی از امام صادق (ع) اشاره کرد که خداوند هیچ عملی را از بندگان نمیپذیرد مگر با عملی دیگر، و آن عمل، شهادت به یگانگی خداوند، رسالت حضرت محمد (ص) و انتظار قائم (عج) است.
مسئول نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت استان فارس شرط انتظار واقعی را صرفاً اسم منتظر بودن ندانست و افزود: باید منتظر بود، اما با تقوا، ورع و حسن اخلاق. انتظار حقیقی، به معنای آماده کردن زمینه برای ظهور است که شامل عمل کردن به احکام اسلامی و حاکمیت قرآن و اسلام میباشد.
حجت الاسلام منصورآبادی یکی از بزرگترین وظایف منتظران را آمادهسازی خود از لحاظ معنوی، اخلاقی، عملی و ایجاد پیوندهای دینی و اعتقادی با مؤمنین دانست و گفت: همانطور که در دوران دفاع مقدس، بسیاری در صفوف دفاع حاضر بودند و منتظران حقیقی محسوب میشدند، امروز نیز باید برای تحقق ظهور گام برداشت.
وی با استناد به سخنان امام رضا (ع) در معرفی نمونه زندگی منتظر مهدی (عج)، به تقوا، عفت، راستگوئی، صلاح، اجتهاد، ادای امانت، دوری از محرمات و انتظار فرج همراه با صبر اشاره کرد و افزود: کسی که منتظر مهدی فاطمه (عج) است، سکون ندارد، بلکه باید خود را برای سربازی امام زمان (عج) آماده کند.
مسئول نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت استان فارس بر اهمیت حفظ عفت و پاکدامنی، به ویژه در این دوران، تأکید کرد و گفت: آنهایی که ادعا میکنند سرباز امام زمان (عج) هستند، باید مراقب اعمالشان باشند تا مورد رضایت خداوند و حضرت مهدی (عج) قرار گیرد.
حجت الاسلام منصورآبادی تصریح کرد: در دوران ظهور، آزمایشها سختتر شده و افراد غربال میشوند و تنها عدهای اندک باقی خواهند ماند، لذا دعا برای فرج امام زمان (عج) و استغاثه به ایشان، وظیفه مهم منتظران است.
