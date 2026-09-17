به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل عصر پنجشنبه در برنامه «صف اول» شبکه خبر سیما که به مناسبت رویداد ملی «ایران‌جان» به‌صورت ویژه از تبریز پخش شد، با تشریح پیشینه تاریخی و اجتماعی آذربایجان، اظهار کرد: مردم این منطقه در بزنگاه‌های مختلف تاریخی، از مشروطه و انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس و تحولات سال‌های اخیر، نقش مؤثری در دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب داشته‌اند.

وی با اشاره به جایگاه شهدای محراب تبریز افزود: آیت‌الله قاضی طباطبایی، آیت‌الله مدنی و آیت‌الله محمدعلی آل‌هاشم از چهره‌های اثرگذار تاریخ معاصر تبریز هستند و سیره و رفتار آنان همچنان می‌تواند برای جامعه و نهاد امامت جمعه الگو باشد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به ویژگی‌های شهید آل‌هاشم ادامه داد: مردم‌داری، حضور در میان مردم و ارتباط نزدیک با اقشار مختلف جامعه از ویژگی‌های برجسته آن شهید بود و همین رویکرد موجب شکل‌گیری پیوند عمیق میان مردم و نهاد امامت جمعه شد.

امام جمعه باید گره‌گشای مشکلات مردم باشد

وی در ادامه با تشریح جایگاه امام جمعه در جامعه گفت: امام جمعه علاوه بر توجه به مسائل دینی و معنوی، باید برای حل مشکلات مردم نیز تلاش کند و حضور بی‌واسطه در میان مردم داشته باشد.

مطهری‌اصل افزود: امام جمعه باید درد دل‌های مردم را بشنود و به عنوان پل ارتباطی میان جامعه و دستگاه‌های حاکمیتی، برای پیگیری مطالبات و رفع مشکلات آنان تلاش کند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی آذربایجان اظهار کرد: این منطقه در مقاطع مختلف تاریخی نقش مهمی در دفاع از ایران داشته و از دوران مشروطه تا انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مردم آذربایجان در عرصه‌های مهم کشور حضور داشته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی، ولایت‌مداری و عشق به اهل‌بیت(ع) را از عوامل مهم شکل‌گیری این روحیه دانست و گفت: مردم آذربایجان در کنار باورهای دینی، به صبوری، تلاش و کار نیز شناخته می‌شوند و در برابر مشکلات میدان را خالی نمی‌کنند.

وی همچنین قرار گرفتن تبریز در مسیر جاده ابریشم را از عوامل مؤثر بر ویژگی‌های اجتماعی مردم این منطقه عنوان کرد و افزود: ارتباط تاریخی تبریز با مناطق مختلف موجب شده است مردم این دیار ضمن آشنایی با تحولات پیرامونی، بر اصالت‌های دینی و ملی خود نیز تأکید داشته باشند.

حضور مردم تبریز در بیش از ۲۰۰ شب

مطهری‌اصل با اشاره به حضور مردم تبریز در تجمعات شبانه و رویدادهای اخیر گفت: مردم تبریز در شرایطی که تهدیدهای مختلف وجود داشت، حضور خود را در صحنه حفظ کردند و برگزاری تجمعات مردمی در بیش از ۲۰۰ شب متوالی، نشان‌دهنده استمرار این حضور است.

وی افزود: این حضور را نمی‌توان صرفاً یک حرکت مقطعی یا ناشی از شرایط سیاسی دانست، بلکه ریشه آن را باید در باورها و اعتقادات مردم جست‌وجو کرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی تأکید کرد: مردم ایران و به‌ویژه مردم آذربایجان در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در شرایط دشوار نیز پای ارزش‌ها و آرمان‌های خود می‌ایستند.

وی در پایان گفت: انقلاب اسلامی قائم به یک فرد نیست و بر پایه حضور مردم و محوریت ولایت استوار است و مردم ایران همچنان در مسیر دفاع از کشور، اسلام و ارزش‌های انقلاب حضور خواهند داشت.