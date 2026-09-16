به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل ظهر چهارشنبه در همایش مبلغان و مبلغات آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای تبلیغ دینی اظهار کرد: تبلیغ دین نباید امری رها و فاقد مسئولیت‌پذیری باشد، بلکه باید در این حوزه نیز مانند سایر نظام‌های مدیریتی و اجرایی، اصل پاسخ‌گویی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: باید مشخص باشد چه کسی، با چه صلاحیتی و بر چه اساسی به تبلیغ و بیان معارف دینی می‌پردازد و در قبال مطالبی که ارائه می‌کند، چه مرجعی مسئولیت و پاسخ‌گویی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با انتقاد از توزیع نامتوازن مبلغان در سطح استان ادامه داد: پذیرفتنی نیست که در مرکز استان با تراکم طلاب و محدودیت بستر فعالیت مواجه باشیم، اما ده‌ها روستای بالای ۲۰۰ خانوار از حضور روحانی، اقامه جماعت و هدایت دینی محروم باشند.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی مراکز حوزوی و دستگاه‌های متولی تبلیغ برای ساماندهی این وضعیت تأکید کرد و گفت: باید ساختاری کارآمد طراحی شود تا ظرفیت مبلغان متناسب با نیازهای واقعی مناطق مختلف استان به کار گرفته شود.

بانوان مبلغ؛ ظرفیت مهم برای پاسخ به مسائل فرهنگی

مطهری‌اصل با اشاره به نقش بانوان طلبه و مبلغ در عرصه فرهنگی و اجتماعی گفت: تربیت اندیشمندان و فقهای برجسته از میان خواهران ضروری است، اما یکی از نیازهای امروز جامعه، توانمندسازی گسترده بانوان مبلغ برای پاسخ‌گویی به مسائل عمومی و شبهات فکری و فرهنگی است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از هجمه‌های فرهنگی متوجه بانوان است، افزود: در موضوعاتی مانند عفاف و حجاب، بانوان مبلغ می‌توانند با حضور و ارتباط مستمر با مدارس، دانشگاه‌ها و جامعه بانوان، نقش مؤثری در روشنگری و پاسخ‌گویی داشته باشند.

تبلیغ دین در کنار جهاد علمی و اجتماعی

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با استناد به آیه «نَفْر» و با اشاره به تفسیر علامه طباطبایی در المیزان، تفقه در دین و انذار جامعه را از رسالت‌های مهم حوزه‌های علمیه دانست و اظهار کرد: جامعه برای حفظ پایه‌های اعتقادی و تقویت روحیه معنوی، نیازمند هدایت و معارف عالمان دین است.

وی هدف اصلی تبلیغ را تحقق مفهوم «لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» عنوان کرد و گفت: سخنی در جان مخاطب اثر می‌گذارد که از سر صدق و خشیت الهی بیان شود؛ از این رو رسالت مبلغ آن است که انسان‌ها را از گناه و انحراف برحذر داشته و جامعه را به سوی حیا، تقوا و پرهیزکاری هدایت کند.

علم بدون تهذیب، ضامن اثرگذاری تبلیغ نیست

مطهری‌اصل تهذیب نفس را یکی از ارکان اساسی موفقیت مبلغان دانست و بیان کرد: علم‌آموزی و تسلط بر متون حوزوی گام نخست است، اما آنچه به سخن مبلغ ارزش و نفوذ می‌بخشد، سیر و سلوک اخلاقی و تهذیب نفس است.

وی ادامه داد: مبلغ دین پیش از آنکه با زبان سخن بگوید، باید با رفتار و عمل خود نشان دهد که از خداوند متعال پروا دارد.

امام جمعه تبریز با اشاره به الگوی تبلیغی یاران پیامبر اکرم (ص) از جمله ابوذر غفاری خاطرنشان کرد: اثرگذاری منبر در گرو استفاده از اصطلاحات پیچیده و مباحث انتزاعی نیست، بلکه اخلاص، سلامت نفس و دلسوزی برای هدایت مردم، اساس اثرگذاری تبلیغ است.

وی تأکید کرد: اگر مبلغان خود را به سلاح تقوا و تهذیب مجهز کنند، حتی کوتاه‌ترین سخنان نیز می‌تواند تأثیر عمیقی بر روح و رفتار مخاطبان داشته باشد.