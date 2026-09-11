به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تبریز، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: گناه تاریکی و ظلمتی است که انسان را از درگاه خداوند دور می‌کند و آثار آن تنها به شخص گناهکار محدود نمی‌شود، بلکه خانواده و جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: برخی گناهان موجب از بین رفتن اعتماد، حسن‌ظن، صداقت و روابط سالم میان مردم می‌شود و برخی دیگر زمینه‌ساز ظلم، دروغ و اختلاف در خانواده و جامعه است؛ بنابراین نباید گناه را مسئله‌ای کم‌اهمیت دانست که پس از انجام آن همه‌چیز پایان می‌یابد.

آثار گناه در زندگی فردی و اجتماعی باقی می‌ماند

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به آثار تدریجی برخی گناهان ادامه داد: فردی که در جامعه به گران‌فروشی عادت می‌کند، به‌تدریج اعتماد مردم را از دست می‌دهد و حتی سخنان راست او نیز برای دیگران قابل اعتماد نخواهد بود.

مطهری‌اصل همچنین با اشاره به آثار دروغ در محیط خانواده گفت: وقتی دروغ در خانواده رواج پیدا کند، فرزندان نیز آن را می‌آموزند و در آینده همین رفتار را با پدر و مادر خود تکرار می‌کنند؛ بنابراین بسیاری از مشکلاتی که بعدها در خانواده شکل می‌گیرد، ریشه در رفتارهایی دارد که والدین در برابر آن بی‌توجه بوده‌اند.

وی تصریح کرد: در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز انسان باید مراقب زبان و رفتار خود باشد؛ زیرا کسی که درباره دیگران بدون رعایت انصاف سخن می‌گوید، نباید انتظار داشته باشد دیگران نیز درباره او با احتیاط رفتار کنند.

امام جمعه تبریز با تأکید بر اینکه آثار گناه از بین نمی‌رود، گفت: انسان باید بداند که نتیجه اعمال او در روح خودش، خانواده‌اش و جامعه باقی می‌ماند و به همین دلیل در آیات قرآن و روایات، بر ترک گناه تأکید فراوان شده است.

وی افزود: پیش از افزایش عبادات و اعمال مستحبی باید گناه را ترک کرد؛ چرا که اگر کسی نماز و روزه و انفاق داشته باشد اما در کنار آن دروغ بگوید، غیبت کند، تهمت بزند و به دیگران ظلم کند، مانند کیسه‌ای سوراخ است که هرچه در آن ریخته شود، از سوی دیگر خارج می‌شود.

قرآن کتاب یادآوری مسیر سعادت انسان است

مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیه «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» اظهار کرد: خداوند در برابر کسانی که قرآن را ساخته ذهن پیامبر یا سخن دیگران می‌دانستند، تصریح می‌کند که این کتاب از سوی خداوند نازل شده و خود او حافظ و نگهدار آن است.

وی با بیان اینکه یکی از نام‌های قرآن «ذکر» است، گفت: قرآن هر آنچه را انسان برای رسیدن به سعادت نیاز دارد، یادآوری می‌کند؛ اینکه انسان چگونه با خدا، خانواده و جامعه رفتار کند، گناه چیست و راه سعادت کدام است، در قرآن بیان شده است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی ادامه داد: قرآن انسان را نسبت به حقایقی که با چشم ظاهری دیده نمی‌شوند، از جمله عالم برزخ، قیامت و عوالم غیب آگاه می‌کند و به همین دلیل باید همواره در زندگی انسان مورد توجه و مراجعه باشد.

وی با تأکید بر وعده الهی برای حفظ قرآن افزود: این وعده نشان می‌دهد که قرآن تا روز قیامت باقی خواهد ماند و با حفظ قرآن، اصل دین نیز ماندگار خواهد بود؛ بنابراین تلاش دشمنان برای از بین بردن اسلام و تحریف قرآن به نتیجه نخواهد رسید.

مطهری‌اصل خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی انسان نباید از ماندگاری دین باشد، بلکه باید مراقب باشد که خودش از مسیر دین فاصله نگیرد؛ مبادا دین باقی بماند اما انسان دین‌دار نباشد، نماز باقی بماند اما انسان نمازگزار نباشد و ارزش‌هایی مانند صداقت، عفت و حجاب باقی بمانند اما خود انسان به آن‌ها عمل نکند.

فتنه‌ها چهره واقعی افراد را آشکار می‌کند

امام جمعه تبریز در ادامه با اشاره به روایاتی درباره فتنه‌های آخرالزمان گفت: در کنار روایاتی که انسان را به پناه بردن از فتنه‌ها توصیه می‌کنند، از امام صادق (ع) نیز نقل شده است که فتنه‌ها موجب هلاکت جباران و پاک شدن زمین از فاسقان می‌شود.

وی افزود: گاهی تا مصداق عینی یک روایت برای انسان آشکار نشود، درک معنای آن دشوار است، اما در فتنه‌های اخیر چهره بسیاری از جریان‌ها و افراد برای مردم آشکار شد و مشخص شد چه کسانی در برابر دشمن ایستاده‌اند و چه کسانی در مقابل نظام و ملت موضع گرفته‌اند.

مطهری‌اصل ادامه داد: در این حوادث مشخص شد چه کسانی از رهبری و نظام اسلامی تبعیت می‌کنند و چه کسانی از نفس خود پیروی دارند؛ همچنین معلوم شد چه کسانی حاضرند جان خود را در راه اسلام و کشور فدا کنند و چه کسانی اطلاعات و موقعیت‌ها را در اختیار دشمن قرار می‌دهند.

وی با تأکید بر ضرورت مراقبت از خود گفت: انسان نباید از فتنه‌ها هراس داشته باشد، بلکه باید مراقب باشد خود او در زمره کسانی قرار نگیرد که در فتنه گرفتار می‌شوند؛ حفظ وحدت و انسجام، ایستادگی در کنار نظام و ولایت و پرهیز از سخنانی که موجب شادمانی دشمن می‌شود، وظیفه همگان است.

یاد شهید آیت‌الله مدنی؛ نماد تقوا و مبارزه با نفاق

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با گرامیداشت سالگرد شهادت آیت‌الله سیداسدالله مدنی، شهید محراب، اظهار کرد: صدای «تقوا» گفتن آن شهید بزرگوار هنوز در گوش مردم باقی مانده است و منافقان می‌دانستند چه شخصیت‌هایی را باید هدف ترور قرار دهند.

وی از مردم خواست در مراسم سالگرد شهید مدنی که پس از نماز مغرب و عشا در مسجد شکلی برگزار می‌شود، حضور یابند.

صرفه‌جویی باید از دولت آغاز شود

مطهری‌اصل در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی اظهار کرد: صرفه‌جویی در برق، گاز و به‌ویژه بنزین ضروری است و مردم نیز باید از اسراف پرهیز کنند، اما صرفه‌جویی نباید فقط از مردم مطالبه شود.

وی افزود: دولت باید در این زمینه پیشگام باشد و مصرف خودروهای دولتی، برق، گاز و بنزین در دستگاه‌های دولتی کاهش پیدا کند.

امام جمعه تبریز با اشاره به موضوع کمبود روزانه بنزین گفت: اگر خودروهای دولتی هر روز بخشی از مصرف خود را کاهش دهند، بخش قابل توجهی از مشکل مصرف سوخت برطرف خواهد شد.

مطهری‌اصل همچنین با انتقاد از برخی هزینه‌های غیرضروری در دستگاه‌های دولتی، همایش‌ها و جشنواره‌ها اظهار کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی و نقدینگی روبه‌رو است، باید از هزینه‌های غیرضروری، سفرها، استفاده گسترده از خودروهای دولتی و سایر ریخت‌وپاش‌ها جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: صرفه‌جویی باید از خود دولت آغاز شود و در عین حال مردم نیز باید بدانند اسراف از گناهان بزرگ است و باید در مصرف منابع کشور دقت کنند.

«ایران جان» فرصت معرفی ظرفیت‌های آذربایجان‌شرقی است

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در ادامه با اشاره به اجرای برنامه «ایران جان» در آذربایجان‌شرقی گفت: این برنامه فرصت مناسبی است تا ظرفیت‌ها و داشته‌های استان از طریق رسانه ملی در اختیار مردم ایران و حتی مخاطبان خارج از کشور قرار گیرد.

وی افزود: آذربایجان‌شرقی دهمین استانی است که این برنامه در آن اجرا می‌شود و مردم، فعالان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سایر گروه‌های دارای ظرفیت باید در معرفی توانمندی‌های استان مشارکت کنند.

مطهری‌اصل با اشاره به جایگاه تاریخی آذربایجان گفت: مردم ایران آذربایجان را با شهدای محراب، شهدای دفاع مقدس، علما، شعرا، عرفا و هنرمندان آن می‌شناسند، اما لازم است ظرفیت‌های دیگر این منطقه نیز به مردم معرفی شود.

وی با یادآوری تعبیر شهید آیت‌الله مدنی مبنی بر اینکه «آذربایجان سر ایران است»، ادامه داد: آذربایجان به دلیل موقعیت جغرافیایی و جایگاه تاریخی خود، نقش مهمی در حفظ تمامیت ارضی کشور دارد و مردم این منطقه همواره در دفاع از کشور، دین و ارزش‌های انقلاب اسلامی پیشگام بوده‌اند.

آذربایجان در دفاع از وحدت ملی و تمامیت ارضی ایستاده است

امام جمعه تبریز با بیان اینکه آذربایجان مهد تمدن، عرفان، فقه، تفسیر، غیرت و آزادی است، گفت: مردم این منطقه در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، تجاری و اقتصادی نیز ظرفیت‌های گسترده‌ای دارند و در حفاظت از مرزهای شمال غرب کشور نقش‌آفرین هستند.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت ملی اظهار کرد: مردم آذربایجان همه اقوام ایرانی را بخشی از یک ملت می‌دانند و اجازه نخواهند داد جریان‌های فتنه‌گر و آشوب‌طلب، وحدت و انسجام این منطقه را خدشه‌دار کنند.

مطهری‌اصل با اشاره به شعارهای مردم تبریز در حمایت از رهبری، تأکید کرد: صدای مردم آذربایجان، صدای حمایت از دین، کشور، نظام اسلامی و رهبری است و این پیام متعلق به همه آذری‌زبانان در نقاط مختلف کشور و جهان است.

وی در ادامه با اشاره به نشست نمایندگان مقام معظم رهبری و بیانیه صادرشده در این نشست گفت: حمایت از انسجام و وحدت ملی، حمایت از سران سه قوه، مسئولان، نیروهای مسلح و جبهه مقاومت از اصول مورد تأکید نمایندگان رهبری است، اما حمایت به معنای نادیده گرفتن نقدهای منصفانه نیست.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی افزود: نقد منصفانه حق مردم است و مسئولان نیز باید گوش شنوا داشته باشند و نسبت به نقدهای درست، اقدام و اصلاح لازم را انجام دهند.

دولت گفتمان «ما می‌توانیم» را در مدیریت کشور جاری کند

مطهری‌اصل با بیان اینکه دولت باید گفتمان «ما می‌توانیم» را در همه سطوح مدیریتی حاکم کند، گفت: از دولت انتظار می‌رود برای تأمین معیشت مردم، حمایت از محرومان، پرداخت مناسب حقوق و تأمین معیشت کارکنان، به‌ویژه نیروهای حوزه بهداشت و درمان و نیروهای مسلح، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و تقویت اقتصاد مقاومتی اقدامات عملی انجام دهد.

وی همچنین بر حمایت از نهاد خانواده تأکید کرد و گفت: دولت باید از خانواده و ارزش‌های عفاف و حجاب حمایت کند و زمینه را برای فعالیت افرادی که با آرامش و رویکرد فرهنگی در این حوزه تلاش می‌کنند، فراهم سازد.

مجلس برای شرایط جنگی قوانین متناسب تدوین کند

امام جمعه تبریز در ادامه خطاب به مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان باید در چارچوب برنامه هفتم توسعه، برای معیشت مردم و اداره کشور در شرایط جنگی قوانین متناسب تدوین کنند؛ چرا که کشور در شرایط جنگی به الزامات و مقررات متناسب با این وضعیت نیاز دارد.

وی افزود: مجلس باید بر نحوه اداره کشور نظارت داشته و با تصویب قوانین مناسب، تاب‌آوری مردم را افزایش دهد و اجازه ندهد مشکلات اقتصادی یا اقدامات برخی جریان‌ها، توان مقاومت مردم را کاهش دهد.

مطهری‌اصل همچنین از قوه قضاییه خواست با کسانی که امنیت، معیشت و اقتصاد مردم را هدف قرار می‌دهند، برخورد جدی داشته باشد.

وی گفت: گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی، رانت‌خواری و فساد اقتصادی باید با استفاده از ظرفیت قوانین موجود با قاطعیت پیگیری شود و در برخورد با مفسدان اقتصادی نباید ملاحظه‌ای وجود داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین بر اجرای قوانین موجود در حوزه عفاف و حجاب تأکید کرد و افزود: در برابر کسانی که به دنبال ترویج بی‌عفتی در جامعه هستند باید با استفاده از قوانین موجود و بدون تسامح و با قاطعیت برخورد شود.

تأکید بر حمایت از جبهه مقاومت

امام جمعه تبریز در پایان با اشاره به تحولات منطقه و شرایط جبهه مقاومت اظهار کرد: رزمندگان مقاومت در لبنان، فلسطین، عراق و یمن باید ایستادگی و مقاومت خود را ادامه دهند.

وی خطاب به مردم و رزمندگان یمن گفت: همان‌گونه که رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های پس از انقلاب ایستادگی کرده‌اند، شما نیز باید محکم و استوار بایستید؛ چرا که مردم و مسئولان جمهوری اسلامی خود را حامی و پشتیبان جبهه مقاومت می‌دانند.

مطهری‌اصل در پایان بر ضرورت تقویت وحدت ملی، انسجام داخلی، حمایت از مسئولان و نیروهای مسلح و ایستادگی در برابر دشمن تأکید کرد.