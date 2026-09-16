کره شمالی توافق آمریکا و کره جنوبی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع کره شمالی توافق آمریکا و کره جنوبی برای تقویت تبادل اطلاعات و آموزش واکنش مشترک در برابر حملات احتمالی با تسلیحات کشتارجمعی را «اعلامیه‌ای آشکار برای رویارویی» خواند.

این وزارتخانه اعلام کرد توافق مذکور بر احتمال استفاده از تسلیحات هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی علیه کره شمالی در شرایط بحرانی در شبه‌جزیره کره مبتنی است و خطر استفاده از تسلیحات کشتارجمعی در منطقه را افزایش می‌دهد.

آمریکا و کره جنوبی پیش‌تر توافق کرده بودند تبادل اطلاعات و آموزش‌های مشترک برای واکنش به تهدیدهای ادعایی ناشی از تسلیحات کشتارجمعی کره شمالی را تقویت کنند. مقام‌های دو کشور نیز در ۱۰ سپتامبر درباره راه‌های تقویت توان عملیاتی مشترک برای مقابله با چنین تهدیدهایی گفت‌وگو کرده بودند.