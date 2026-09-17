به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کره شمالی نشست مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) که به موضوع خلع سلاح هسته ای این کشور پرداخته بود را محکوم و اعلام کردکه جایگاه پیونگیانگ به عنوان یک قدرت دارای سلاح هستهای، «قطعی و تغییرناپذیر» است.
خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش داد که «کیم یو جونگ» خواهر «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، درخواست های مطرح شده برای خلع سلاح هسته ای در هفتادمین نشست عادی کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین (پایتخت اتریش) را «حرفهای پوچ و تکراری» خواند.
وی با اشاره به نام رسمی کره شمالی، یعنی «جمهوری دموکراتیک خلق کره» (DPRK)، گفت: جایگاه جمهوری دموکراتیک خلق کره به عنوان یک کشور دارای سلاح هستهای، قطعی و تغییرناپذیر است و هیچ عاملی نمیتواند آن را دگرگون کند.
مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون هرگونه اشاره ای به زرادخانه تسلیحات هسته ای رژیم صهیونیستی در غرب آسیا، فقط نسبت به گسترش توانمندیهای هستهای کره شمالی ابراز نگرانی کرد و از پیونگیانگ خواست تا برنامه تسلیحات هستهای خود را در راستای پایبندی به «پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای» (NPT)، به شیوهای «کامل، قابلراستیآزمایی و غیرقابلبازگشت» کنار بگذارد.
خواهر رهبر کره شمالی این درخواستها را رد کرد و آنها را «صرفاً سروصداهایی دانست که نه تعجب آورند و نه تازگی دارند.»
وی گفت: صرفنظر از اینکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی و غرب با چه شدتی نشستهای دورهای برگزار کنند و طبق سناریویی ازپیشتعیینشده درباره خلع سلاح هستهای سخن بگویند، این اقدامات هیچ تأثیری بر اراده و توانایی جمهوری دموکراتیک خلق کره برای اتخاذ تمامی تدابیر لازم جهت دفاع از منافع عالی کشور نخواهد داشت.واقعیت تثبیت دائمی جایگاه هستهای جمهوری دموکراتیک خلق کره چه از نظر فیزیکی و چه از نظر حقوقی حتی ذرهای تغییر نخواهد کرد. هیچکس و هیچچیز هرگز نمیتواند تغییرات بنیادین در قدرت و جایگاه جمهوری دموکراتیک خلق کره را معکوس کند یا در آینده مانع آن شود.
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