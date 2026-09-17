به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان مازندران اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه سنگین گزارش شده و در برخی مقاطع نیز تردد با حجم بیشتری در جریان است.

وی افزود: در محور کندوان نیز ترافیک در برخی محدوده‌ها نیمه‌سنگین تا سنگین است و رانندگان باید با توجه به افزایش حجم خودروها، ضمن رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه، از توقف‌های غیرضروری در مسیر خودداری کنند.

رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه محور هراز نیز با افزایش حجم تردد مواجه است، گفت: با توجه به شرایط ترافیکی، این محور در برخی مقاطع به‌صورت یک‌طرفه درمی‌آید تا روند عبور و مرور مدیریت و از تشدید گره‌های ترافیکی جلوگیری شود.

وی همچنین وضعیت ترافیکی محور سوادکوه را نیز سنگین اعلام کرد و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کرده و زمان بیشتری را برای تردد در محورهای شمالی در نظر بگیرند.

رئیس پلیس راه مازندران تأکید کرد: رانندگان در طول مسیر ضمن توجه کامل به تابلوهای علائم و توصیه‌های مأموران پلیس راه، از سبقت و سرعت غیرمجاز پرهیز کنند و در صورت مواجهه با ترافیک، از تغییر مسیرهای ناگهانی و حرکات مخاطره‌آمیز خودداری کنند.