نجفی: باغات صحنه ظرفیتی ممتاز برای توسعه گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی صبح جمعه در نشست بررسی و پیگیری طرح‌های عمرانی، زیرساختی و توسعه‌ای شهرستان صحنه با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان اظهار کرد: صحنه به دلیل قرار گرفتن در مسیر بزرگراه کربلا و برخورداری از توانمندی‌های متنوع در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، خدمات و صنعت، ظرفیت دستیابی به توسعه پایدار را دارد.

وی سد قشلاق را از پروژه‌های مهم شهرستان صحنه عنوان کرد و افزود: طی سال‌های گذشته نشست‌ها و پیگیری‌های متعددی در سطح ملی و استانی برای رفع مشکلات این سد انجام شده و بخش قابل توجهی از موانع موجود برطرف شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: جانمایی زمین و انتقال روستاهای قرار گرفته در محدوده آبگیر سد قشلاق نیز با همکاری بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است و امیدواریم با رفع سایر موانع، پس از سال‌ها انتظار شاهد آبگیری این سد و بهره‌مندی مردم منطقه از مزایای آن باشیم.

نجفی با اشاره به ظرفیت ۵۰ میلیون مترمکعبی سد قشلاق گفت: بهره‌برداری از این طرح می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار منطقه، افزایش تولیدات کشاورزی و ارتقای شرایط زندگی مردم داشته باشد.

وی در ادامه به ظرفیت‌های گردشگری شهری صحنه اشاره کرد و اظهار کرد: باغات گسترده و زیبای این شهرستان یک فرصت ممتاز برای توسعه پایدار شهر با محوریت گردشگری فراهم کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: شهرداری باید در قالب یک طرح مدون و با پیش‌بینی مشوق‌های مناسب برای صاحبان باغات، زمینه بهره‌گیری از این ظرفیت را برای رونق گردشگری شهری و ایجاد تحول در اقتصاد و اشتغال منطقه فراهم کند.

نجفی همچنین تأمین آب شرب و رفع تنش آبی شهرها و روستاهای صحنه را از دغدغه‌های جدی مدیریت ارشد استان دانست و گفت: خوشبختانه شهر صحنه طی یکی دو سال اخیر با تنش جدی در حوزه آب شرب مواجه نبوده و مجموعه آب و فاضلاب اقدامات مناسب و مؤثری برای تأمین آب پایدار این شهر و روستاهای شهرستان انجام داده است.

وی افزود: تکمیل تصفیه‌خانه شهر صحنه نیز به عنوان یکی از اولویت‌های این حوزه در دست اجرا قرار دارد و پیگیری برای تکمیل آن ادامه خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه درباره طرح‌های مسکن نیز گفت: قطعات مربوط به طرح ۵۴۹ واحدی نهضت ملی مسکن آماده واگذاری به متقاضیان است و در بخش طرح جوانی جمعیت نیز هفت هکتار زمین اختصاص یافته و قطعات آن به متقاضیان واگذار شده است.

نجفی در ادامه به وضعیت راه‌های شهرستان صحنه اشاره کرد و اظهار کرد: عملیات بهسازی و روکش آسفالت تعدادی از مسیرهای فرعی شهرستان در دستور کار اداره راهداری قرار دارد و لازم است این اقدامات پیش از آغاز فصل بارش‌ها به پایان برسد.

در ادامه این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با حوزه‌های شهری و روستایی شهرستان صحنه مطرح و درباره هر یک از مسائل، تصمیمات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات اتخاذ شد.

این نشست با حضور وحید احمدی نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار صحنه و مدیران دستگاه‌های مختلف برگزار شد.