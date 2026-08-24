۱۱هزار مترمربع آسفالت روستاهای نمین به بهره برداری رسید

مهدی پاسکار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آسفالت روستاهای قشلاق چایی و انزاب سفلی بخش مرکزی شهرستان نمین مورد بهره برداری قرار گرفت اظهارکرد: جدول گذاری و زیر سازی هر دو روستا بااعتبار دهیاری انجام شده است.

وی با بیان اینکه روستای انزاب سفلی دارای ۲۰۱ خانوار و ۷۳۸ نفر جمعیت است ادامه داد: از اعتبار استانی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۵ برای آسفالت روستای انزاب سفلی ۵۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نمین از صدور ۴۸ جلد سند مالکیت با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان در سال گذشته در این روستا خبرداد.

پاسکار با بیان اینکه روستای قشلاق چایی با ۶۵ خانوار جز روستاهای هدف گردشگری بخش مرکزی شهرستان نمین است ادامه داد: از اعتبار مصوب سال ۱۴۰۵ حدود ۶ هزار متر مربع از معابر این روستا آسفالت و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: از اعتبار استانی و اعتبار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اجرای پروژه آسفالت روستای قشلاق چایی را ۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

پاسکار اجرای طرح هادی روستاها را گامی موثر در بهبود کیفیت زندگی اهالی عنوان‌ و تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه ها، ضمن ارتقاء ایمنی تردد وسایل نقلیه، هدایت آب های سطحی نیز به صورت مطلوب صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه آسفالت سه روستای دیگر نیز در روزهای آتی به بهره برداری خواهد رسید اظهارکرد: در تلاش هستیم تا پایان فصل کاری عملیات اجرایی آسفالت ۵ روستای دیگر شهرستان را نیز آغاز کنیم.