به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه پل ۲۰ متری و تأسیسات آب شرب قشلاق داشبلاغ گروس با حضور صادق احمدی فرماندار شهرستان اهر و علی سبزیچی مدیرکل امور عشایر استان آذربایجانشرقی افتتاح شد.
این پل دو دهانه که با سرمایهای بیش از ۳۵ میلیارد ریال ساخته شده، دارای ۲۰ متر طول و ۶.۵ متر عرض است و در منطقه قشلاق داشبلاغ گروس واقع شده است. پیش از این، سیلابهای ناگهانی و شدید رودخانه کجرود، بهویژه در فصول پرباران، ارتباط چندین قشلاق عشایری از جمله گللر، آرمودلوی سفلی و علیا، آقدره و حتی برخی مناطق شهرستان هوراند را با مرکز شهرستان اهر قطع میکرد که با بهرهبرداری از این پل، این مشکل به طور کامل برطرف شد.
همچنین در این مراسم، تأسیسات و تجهیزات چاه آب شرب قشلاق داشبلاغ گروس با اعتباری بالغ بر ۱.۷ میلیارد ریال راهاندازی شد که امکان دسترسی ساکنان این منطقه به آب آشامیدنی سالم را فراهم میکند.
این پروژهها که با پیگیری و همکاری اداره کل امور عشایر استان و توسط اداره امور عشایر شهرستان اهر اجرایی شدهاند، همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری رسیدند.
گفتنی است در حاشیه این افتتاح، فرماندار اهر و مدیرکل امور عشایر استان با حضور در جمع عشایر منطقه، از نزدیک در جریان مشکلات و دغدغههای این قشر زحمتکش قرار گرفتند و دستورات لازم را برای رفع این مسائل به دستگاههای ذیربط ابلاغ کردند.
