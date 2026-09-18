امام جمعه فومن: مسئولان نسبت به وضعیت معیشتی مردم حساس باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود داودی در خطبههای نماز جمعه این هفته فومن با سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم بارها انسان را به تقوا دعوت کرده و از ما میخواهد ببینیم برای آینده خود چه ذخیرهای فراهم کردهایم.
وی با اشاره به اینکه یکی از ویژگیهای عمل صالح، نیت و اخلاص است، افزود: خداوند به نیتهای انسان آگاه است و میداند هر کاری را برای چه کسی و با چه انگیزهای انجام میدهیم؛ بنابراین باید تلاش کنیم اعمال ما با قصد قربت و اخلاص همراه باشد.
کبر؛ بیماری خطرناک شیطان
امام جمعه فومن با اشاره به فرازهایی از خطبه ۱۹۲ نهجالبلاغه، معروف به خطبه قاصعه، گفت: امیرالمؤمنین(ع) درباره دشمنی شیطان هشدار میدهد و انسان را از گرفتار شدن در بیماری شیطان برحذر میدارد.
داودی ادامه داد: بیماری خطرناک شیطان، کبر و تکبر است؛ بیماریای که عبادت طولانی نیز نتوانست او را از سقوط نجات دهد. انسان باید مراقب باشد که علم، ثروت، زیبایی، مقام و جایگاه اجتماعی موجب غرور او نشود.
وی با بیان اینکه داشتههای دنیوی پایدار نیستند، تصریح کرد: ممکن است انسان به ثروت، زیبایی یا مقام برسد اما در مدت کوتاهی همه آنها را از دست بدهد؛ بنابراین بهتر است انسان به داشتههایی تکیه کند که جز خداوند کسی نمیتواند آنها را از او بگیرد و آن، سرمایههای معنوی و ارتباط با خداست.
امام جمعه فومن با اشاره به هشدارهای امیر المؤمنین(ع) درباره کمین شیطان، اظهار کرد: شیطان دشمن آشکار انسان است و قرآن کریم بارها درباره این دشمن هشدار داده است. داستان حضرت آدم(ع) نیز برای این است که انسان بداند کبر و خودبرتربینی میتواند حتی موجودی با سابقه طولانی عبادت را گرفتار سقوط کند.
وی افزود: شیطان به دلیل تکبر در برابر فرمان الهی سقوط کرد و همین مسئله باید برای ما درس باشد تا از مسیر تکبر، خودپسندی، تعصب و خودخواهی دوری کنیم.
تعصبهای قومی و ظاهری، معیار برتری انسان نیست
داودی با تأکید بر ضرورت مقابله با تعصبهای جاهلی گفت: انسان نباید به قومیت، زبان، رنگ پوست، قبیله، جغرافیا و دیگر تفاوتهای ظاهری خود افتخار کند.
وی با اشاره به آیه «إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِن ذَکَرٍ وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» افزود: معیار ارزش انسان نزد خداوند، تقواست و تفاوتهای قومی و اجتماعی برای شناخت یکدیگر است، نه وسیلهای برای فخرفروشی.
امام جمعه فومن با اشاره به نمونههایی از تاریخ انبیا گفت: خداوند میتوانست حضرت آدم(ع) را از طلا و جواهر خلق کند یا خانه کعبه را از گوهر و سنگهای قیمتی بسازد، اما این امور برای آزمایش انسانهاست و نباید ابزار تفاخر و تکبر قرار گیرد.
وی با اشاره به ماجرای حضرت موسی(ع) و فرعون اظهار کرد: گاهی انسان ظاهر و امکانات را ملاک ارزیابی قرار میدهد، در حالی که تاریخ نشان داده است قدرت ظاهری و امکانات مادی، معیار حقانیت و پیروزی نیست.
حضرت معصومه(س) الگویی برای دختران جامعه اسلامی است
داودی در خطبه دوم نماز جمعه با تبریک ولادت امام حسن عسکری(ع) و فرارسیدن ایام ولادت پدر گرانقدر حضرت ولیعصر(عج)، سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) را نیز تسلیت گفت.
وی حضرت معصومه(س) را الگویی از تقوا، علم، هجرت و حمایت از امام زمان خویش دانست و افزود: حضرت معصومه(س) برای پیوستن به برادر بزرگوارش امام رضا(ع) از مدینه حرکت کرد و حضور ایشان در قم منشأ برکات فراوانی برای این شهر شد.
امام جمعه فومن گفت: حضرت معصومه(س) میتواند برای دختران جامعه اسلامی الگوی مناسبی باشد؛ الگویی که در کنار حجاب و عفاف، علم، معرفت، حضور اجتماعی و اثرگذاری را نیز مورد توجه قرار داده است.
وی با اشاره به نقش زنان در تاریخ اسلام اظهار کرد: حضرت زهرا(س)، حضرت زینب(س) و حضرت معصومه(س) تنها در محیط خانه نقشآفرین نبودند، بلکه هر یک در عرصههای مختلف علمی، اجتماعی و دینی اثرگذار بودند.
مدیران مدارس باید نسبت به تربیت دینی دانش آموزان دغدغه داشته باشند
داودی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و اهمیت جایگاه آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش یکی از مهمترین عرصههای فرهنگی جامعه است و مدیران مدارس و مربیان پرورشی، بهویژه در مدارس دخترانه، باید نسبت به ارزشهای دینی و تربیت اسلامی دغدغه و باور داشته باشند.
وی افزود: اگر قرار است دانشآموزی با نماز، حجاب و ارزشهای دینی تربیت شود، مربی و مدیر مدرسه نیز باید نسبت به این ارزشها باور داشته باشد.
امام جمعه فومن با اشاره به ظرفیت گسترده آموزش و پرورش شهرستان اظهار کرد: آموزش و پرورش با تعداد زیادی دانشآموز، فرهنگی و خانواده در ارتباط است و به همین دلیل تصمیمها و برنامهریزیهای این مجموعه تأثیر مستقیمی بر فضای فرهنگی شهرستان دارد.
وی خواستار برنامهریزی دقیقتر برای مسائل فرهنگی و تربیتی مدارس شد و گفت: مطالبهگری در حوزه حجاب و فرهنگ باید هدفمند، کارشناسیشده و ناظر به نقاط اثرگذار باشد.
دشمنیها با ایران را باید در چارچوب تحولات منطقه تحلیل کرد
امام جمعه فومن در بخش دیگری از خطبههای خود با اشاره به شرایط منطقه و تحولات سیاسی گفت: دشمنیها علیه جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که باید با دقت و در چارچوب تحولات منطقه مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به دیدگاههای مطرحشده درباره اهداف دشمنان افزود: از جمله این اهداف، تضعیف جریانهای انقلابی، فشار بر جمهوری اسلامی، ایجاد شکاف و اختلاف، جلوگیری از پیشرفت کشور و حمایت از رژیم صهیونیستی عنوان شده است.
داودی با تأکید بر اهمیت وحدت در شرایط حساس کشور اظهار کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز دارد و نباید با اختلافافکنی و دوقطبیسازی، زمینه سوءاستفاده دشمنان فراهم شود.
وی افزود: حضور مردم در صحنههای مختلف و حمایت از کشور، یکی از مؤلفههای مهم قدرت ملی است و هر اقدامی که به تقویت انسجام و اقتدار کشور کمک کند باید مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه فومن در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت برخی کالاها گفت: مسئولان باید نسبت به وضعیت معیشتی مردم حساس باشند و برای کنترل بازار و جلوگیری از فشار مضاعف بر اقشار مختلف جامعه اقدامات جدی انجام دهند.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی ممکن است ناشی از شرایط عمومی کشور باشد، افزود: بخشی از مشکلات نیز میتواند با مدیریت صحیح، نظارت و برخورد با فرصتطلبیها کاهش پیدا کند.
داودی با تأکید بر ضرورت نظارت بر بازار اظهار کرد: مردم مشکلات اقتصادی را تحمل میکنند اما انتظار دارند اختلاف قیمتها میان شهرهای مختلف و برخی نابسامانیهای بازار مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربه خرید مرغ در قم و مقایسه قیمت آن با فومن گفت: اختلاف قیمت برخی کالاها میان شهرها این سؤال را ایجاد میکند که آیا میتوان با مدیریت و نظارت بهتر، بخشی از فشار اقتصادی بر مردم را کاهش داد.
مدیریت شهرستان نباید تحت تأثیر سیاسیکاری قرار گیرد
امام جمعه فومن همچنین از مسئولان شهرستان خواست با جدیت بیشتری برای حل مسائل مردم تلاش کنند و گفت: مدیریت شهرستان نباید به دلیل مسائل سیاسی دچار بیثباتی شود.
وی افزود: اگر مدیری مسئولیتی را بر عهده دارد، باید فرصت و انگیزه لازم برای انجام کار داشته باشد و تغییرات مدیریتی نیز نباید تحت تأثیر سیاسیکاری و جناحبندی قرار گیرد.
داودی با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان در میدان گفت: مسئولانی که مسئولیتهای متعدد و فعالیتهای جانبی فراوان دارند، ممکن است نتوانند وقت و انرژی کافی برای مسئولیت اجرایی خود اختصاص دهند؛ بنابراین انتظار میرود مدیران با تمرکز و انگیزه بیشتری برای حل مشکلات مردم اقدام کنند.
وی در پایان تصریح کرد: حفظ وحدت، تقویت پیشرفت علمی و اقتصادی، توجه به معیشت مردم و تلاش برای کاهش مشکلات جامعه از وظایف مهم مسئولان است.
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