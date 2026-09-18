پیگیری جبران خسارات سیل و تأکید بر آمادگی دفاعی در نماز جمعه دیباج

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین قریب در خطبه‌های آخرین نماز جمعه تابستان ۱۴۰۵ دیباج که در مصلای این شهر برگزار شد، با تأکید بر پیگیری مصوبات مربوط به سیل اخیر در منطقه رودبار، اظهار کرد: در حل مشکلات ناشی از خسارات سیل، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، در کوتاه‌مدت اقدامات مؤثری انجام شده است، اما استمرار اقدامات برای حل مشکلات اصلی، از جمله جبران خسارات و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی در بارندگی‌های پاییزی، نیازمند توجه ویژه است.

وی افزود: ستاد ملی بحران کشور برای جبران بخشی از خسارت‌های واردشده اقدام کند و منابع طبیعی نیز نسبت به تخلیه سیل‌بندها اقدامات فوری انجام دهد.

رزمایش جان‌فدا؛ نماد آمادگی مردمی برای دفاع از کشور

امام جمعه دیباج در ادامه با اشاره به برگزاری رزمایش جان‌فدا، این رزمایش را طرحی برای مردمی‌سازی دفاع ملی دانست و گفت: در حالی که ارتش آمریکا و اسرائیل با بحران‌های روحی و روانی مواجه هستند، طبق آمارها و هشدار رئیس ستاد ارتش اسرائیل، موضوع فروپاشی از درون در ارتش رژیم غاصب مطرح شده و نیروهای آنان رو به فرسایش گذاشته‌اند.

قریب افزود: ملت ایران با حضور در رزمایش جان‌فدا این پیام را مطرح کردند که امنیت ایران محصول انسان‌هایی است که در لحظه نیاز، کشور را رها نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه قدرت واقعی از ملتی شکل می‌گیرد که بتواند در شرایط بحرانی از مردم و کشور خود محافظت کند، ابراز کرد: رزمایش جان‌فدا روایتی از آمادگی ملتی است که امنیت خود را به دیگران واگذار نکرده و نخواهد کرد.

امام جمعه دیباج اضافه کرد: امروز مفتخریم در گرامیداشت هفته دفاع مقدس اعلام کنیم که به برکت حضور مردم در صحنه‌های مختلف نظام، نقشه‌های دشمنان همواره ناکام باقی مانده است.

هشدار درباره تأثیر تهاجم فرهنگی بر هویت دختران

قریب در بخش دیگری از خطبه‌های خود به موضوع تهاجم فرهنگی دشمن و تلاش برای هویت‌زدایی از دختران و زنان اشاره کرد و گفت: دختران از ارکان تأثیرگذار در جامعه انسانی و اسلامی هستند و از این جهت دشمن روی آنان سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و کار تخریبی جدی انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه دختر امروز مادر و مربی نسل فرداست، تأکید کرد: هر نوع تغییر در ظاهر و باطن دختران، در حجاب و پوشش و همچنین مسئولیت‌پذیری آنان در خانواده و اجتماع، می‌تواند موجب تغییر در نسل آینده شود.

امام جمعه دیباج با بیان اینکه هدف قرار دادن دختران و تغییر ذائقه دختران جوان، هدف قرار دادن بنیان خانواده و جامعه دینی است، افزود: اگرچه دختران عفیف و نجیب در جامعه ما فراوان هستند، اما تعدادی از دختران از الگوهای وارداتی و غربی تقلید می‌کنند و بازنگری در تربیت برخی از دختران ضروری به نظر می‌رسد.