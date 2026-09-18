فرهنگ شیعه بر اساس ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حق شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی احدی در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه کاشمر که در آستان مقدس امامزاده سیدحمزه(ع) برگزار شد، اظهار کرد: مردم ایران از خون رهبر شهید، شهدا، فرماندهان و مردم فداکاری که در راه کشور جان خود را تقدیم کردهاند، نخواهند گذشت و یاد و خاطره آنان در تاریخ این ملت ماندگار خواهد بود.
امام جمعه موقت کاشمر با اشاره به برگزاری رزمایش اخیر جانفدا در تهران افزود: حضور گسترده مردم در این رزمایش و سر دادن شعار «لبیک یا خامنهای» جلوهای از وحدت و انسجام مردم بود که ریشه در فرهنگ مقاومت و ایستادگی ملت ایران دارد.
وی با اشاره به مجاهدت جوانان کشور در عرصههای مختلف، تصریح کرد: جوانان ایران در عرصههای دفاعی، هستهای، اقتصادی، علمی، ورزشی، هنری و فناوری برای اقتدار کشور تلاش میکنند و این تلاشها شایسته تقدیر است.
احدی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از تندروی تأکید کرد و گفت: مسئولان باید در همان مسیری حرکت کنند که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردهاند؛ نه جلوتر و نه عقبتر.
نظر شما